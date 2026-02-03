Zima še ni rekla zadnjega, Gregorčič napoveduje bele razmere v tem delu Slovenije

Slovenijo je danes zajelo izrazito oblačno in mokro vreme. Padavine so se okrepile na zahodu, nato pa so se postopno širile tudi proti notranjosti države. Medtem ko bo v večjem delu Slovenije deževalo, bo na skrajnem vzhodu, predvsem v Pomurju, še nekaj časa ostalo večinoma suho, saj bo glavnina padavinskega pasu ostajala zahodneje. Ob tem se hitro spreminjajo tudi razmere v višjih legah.

Meja sneženja se bo čez dan hitro dvigovala in bo sredi dneva približno na nadmorski višini okoli 1500 metrov. To pomeni, da bo po nižinah prevladoval dež, v gorah pa sneženje. Kljub temu bo v Zgornjesavski dolini večji del dneva snežilo, zato se lahko razmere na cestah, predvsem v alpskih dolinah in na višje ležečih odsekih, hitro zaostrijo.

Dežurnega meteorologa Branka Gregorčiča smo vprašali, ali se bomo še kje po Sloveniji razveselili novozapadlega snega. Odgovoril je, da je Zgornjesavska dolina izjema zaradi lege: »Načeloma snega do nižin v tem tednu ne bo. Izjema je Zgornjesavska dolina z nadmorsko višino okoli 800 m. Drugod po Sloveniji bo meja sneženja v tem tednu večinoma med 1000 in 1500 m nad morjem. Predvsem na območju Julijskih Alp pa bo v visokogorju, torej nad 1500 m, lahko v naslednjih 48 urah zapadlo okoli pol metra snega.«

Za ljubitelje snega so to odlične novice, a bodite pozorni predvsem na možne težave v prometu in otežene razmere v gorah. Vremenski prehod bo kratek, a intenziven. Ponekod bo zapihal veter južnih smeri, ob morju pa bo jugo okrepljen, kar bo še dodatno stopnjevalo občutek vlažnega in 'težkega' vremena. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 5 do 12 stopinj Celzija, v zatišnih dolinah severozahodne Slovenije pa bo precej hladneje, okoli 2 stopinji. Ponoči bodo padavine prehodno nekoliko oslabele, ponekod na zahodu in severu pa bodo tudi ponehale. Jutranje temperature bodo od 0 do 6 stopinj, ob morju okoli 7.

Kakšno vreme se nam obeta?

Jutri se bo vreme znova zaostrilo. Oblačnost bo vztrajala, padavine pa bodo dopoldne od juga zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo med 1000 in 1500 metri, na skrajnem severozahodu pa lahko sneži tudi do dolin, kar pomeni možnost pravih zimskih razmer vsaj v alpskih delih države. Največ padavin bo v zahodnih in južnih krajih. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, najvišje temperature pa bodo od 1 do 7 stopinj, na Primorskem do 12. Podobno bo tudi v sosednjih pokrajinah. Danes bo oblačno, padavine se bodo krepile predvsem na zahodu in se širile proti vzhodu, ob severnem Jadranu pa bo jugo vse močnejši. Jutri se bodo padavine južno od Slovenije še okrepile in se širile proti severu: po nižinah bo deževalo, v Alpah snežilo, vzdolž Jadrana pa bo jugo znova pridobil na moči.

Obeti kažejo, da bo v četrtek večinoma oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo do večera večinoma ponehale. V petek pa se oblačnost obdrži, padavine pa bodo od zahoda postopno znova zajele vso Slovenijo.

Nihanja zračnega tlaka pogosto prinesejo utrujenost

Vremensko občutljivi ljudje bodo v teh dneh lahko bolj obremenjeni, saj kombinacija padavin, okrepljenega vetra in nihanja zračnega tlaka pogosto prinese utrujenost, glavobole in slabše počutje. Zato bo koristno, da si vzamemo več počitka, pijemo dovolj tekočine in se izognemo daljšim naporom na prostem, predvsem tam, kjer bo veter najmočnejši.