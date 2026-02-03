  • Delo d.o.o.
PREVERITE, KJE BO SNEŽILO VES DAN

Zima še ni rekla zadnjega, Gregorčič napoveduje bele razmere v tem delu Slovenije

Po Sloveniji se obeta pravi vremenski vrtiljak. Ob morju močan jugo, v gorah sneg.
FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel
A. G.
 3. 2. 2026 | 08:58
 3. 2. 2026 | 08:58
4:41
A+A-

Slovenijo je danes zajelo izrazito oblačno in mokro vreme. Padavine so se okrepile na zahodu, nato pa so se postopno širile tudi proti notranjosti države. Medtem ko bo v večjem delu Slovenije deževalo, bo na skrajnem vzhodu, predvsem v Pomurju, še nekaj časa ostalo večinoma suho, saj bo glavnina padavinskega pasu ostajala zahodneje. Ob tem se hitro spreminjajo tudi razmere v višjih legah.

Meja sneženja se bo čez dan hitro dvigovala in bo sredi dneva približno na nadmorski višini okoli 1500 metrov. To pomeni, da bo po nižinah prevladoval dež, v gorah pa sneženje. Kljub temu bo v Zgornjesavski dolini večji del dneva snežilo, zato se lahko razmere na cestah, predvsem v alpskih dolinah in na višje ležečih odsekih, hitro zaostrijo.

Dežurnega meteorologa Branka Gregorčiča smo vprašali, ali se bomo še kje po Sloveniji razveselili novozapadlega snega. Odgovoril je, da je Zgornjesavska dolina izjema zaradi lege: »Načeloma snega do nižin v tem tednu ne bo. Izjema je Zgornjesavska dolina z nadmorsko višino okoli 800 m. Drugod po Sloveniji bo meja sneženja v tem tednu večinoma med 1000 in 1500 m nad morjem. Predvsem na območju Julijskih Alp pa bo v visokogorju, torej nad 1500 m, lahko v naslednjih 48 urah zapadlo okoli pol metra snega.«

Za ljubitelje snega so to odlične novice, a bodite pozorni predvsem na možne težave v prometu in otežene razmere v gorah. Vremenski prehod bo kratek, a intenziven. Ponekod bo zapihal veter južnih smeri, ob morju pa bo jugo okrepljen, kar bo še dodatno stopnjevalo občutek vlažnega in 'težkega' vremena. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 5 do 12 stopinj Celzija, v zatišnih dolinah severozahodne Slovenije pa bo precej hladneje, okoli 2 stopinji. Ponoči bodo padavine prehodno nekoliko oslabele, ponekod na zahodu in severu pa bodo tudi ponehale. Jutranje temperature bodo od 0 do 6 stopinj, ob morju okoli 7.

Kakšno vreme se nam obeta?

Jutri se bo vreme znova zaostrilo. Oblačnost bo vztrajala, padavine pa bodo dopoldne od juga zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo med 1000 in 1500 metri, na skrajnem severozahodu pa lahko sneži tudi do dolin, kar pomeni možnost pravih zimskih razmer vsaj v alpskih delih države. Največ padavin bo v zahodnih in južnih krajih. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, najvišje temperature pa bodo od 1 do 7 stopinj, na Primorskem do 12. Podobno bo tudi v sosednjih pokrajinah. Danes bo oblačno, padavine se bodo krepile predvsem na zahodu in se širile proti vzhodu, ob severnem Jadranu pa bo jugo vse močnejši. Jutri se bodo padavine južno od Slovenije še okrepile in se širile proti severu: po nižinah bo deževalo, v Alpah snežilo, vzdolž Jadrana pa bo jugo znova pridobil na moči.

Obeti kažejo, da bo v četrtek večinoma oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo do večera večinoma ponehale. V petek pa se oblačnost obdrži, padavine pa bodo od zahoda postopno znova zajele vso Slovenijo.

Nihanja zračnega tlaka pogosto prinesejo utrujenost

Vremensko občutljivi ljudje bodo v teh dneh lahko bolj obremenjeni, saj kombinacija padavin, okrepljenega vetra in nihanja zračnega tlaka pogosto prinese utrujenost, glavobole in slabše počutje. Zato bo koristno, da si vzamemo več počitka, pijemo dovolj tekočine in se izognemo daljšim naporom na prostem, predvsem tam, kjer bo veter najmočnejši.

Vreme v gorah

Meja sneženja se bo čez dan dvigovala in bo sredi dneva na med 1200 in 1600 m, na severozahodu pa lahko nižje. Pihal bo zmeren do močan jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko krepil, v noči na sredo pa prehodno slabel. Otoplilo se bo. Temperatura na 1500 m bo sredi dneva od -1 do 1, na 2500 m okoli -4 °C.

Jutri bo oblačno in megleno s padavinami. Meja sneženja bo med 1200 in 1500 m, na severozahodu pa lahko sneži tudi pod 1000 metri nadmorske višine. Krepil se bo južni do jugovzhodni veter. Temperatura na 1500 m bo od -1 do 1, na 2500 m okoli -3 °C.

10:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
ROPARSKA TATVINA

Moški z ostrim predmetom odtujil telefon na Taboru v Ljubljani – policija ga išče!

Moški je star približno 35 let, srednje postave, s temnimi skodranimi lasmi in neobrito brado. Bil je oblečen v modre jeans hlače in temno jakno s kapuco.
3. 2. 2026 | 10:33
10:13
Novice  |  Slovenija
DOM OGROŽENIH VRST

Mokrišča na območju Mure še vedno živijo (FOTO)

Ob izviru Radenske Naturelle domuje več kot 100 ogroženih vrst, od urhov do kačjih pastorjev.
3. 2. 2026 | 10:13
09:51
Novice  |  Svet
POGRETI OSTANKI

Starši besni: šolsko kosilo v bolnišnico spravilo 22 otrok

Kosilo naj bi pripravljali izven šole, ker kuhinjski prostor na šoli menda še ni dokončan.
3. 2. 2026 | 09:51
09:18
Novice  |  Svet
UKRAJINA

Temperature do –24 °C, masovni napad in goreči nebotičniki: Rusija udarila po stanovanjih

Zračna obramba v Kijevu je bila aktivirana okoli 0.30 po lokalnem času, ko so se mestu približevali droni.
3. 2. 2026 | 09:18
09:11
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tako boste odslej kuhali piščančjo obaro – imamo odličen recept

Tole je klasika iz enega lonca, primerna tudi za tiste, ki telo že zgodaj začnejo pripravljati za poletne dni.
Midva Kuhava3. 2. 2026 | 09:11
09:07
Lifestyle  |  Polet
Voda z limono vsak dan

Vsak dan sem pil vodo z limono! To so resnični učinki, ki jih je občutilo moje telo

Kaj se v resnici zgodi, če kozarec tople vode z limono pijemo vsak dan?
Miroslav Cvjetičanin3. 2. 2026 | 09:07

Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
