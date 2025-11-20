Zima se vrača: pobelilo bo tudi nižine, a Arso opozarja na vremenski preobrat

Vremenski modeli napovedujejo spremembe. Če je še v začetku tedna kazalo na znatnejše snežne padavine, ki bi lahko pobelile tudi nižje predele, pa po podatkih Arsa v naslednjih dneh pričakujemo dotok nekoliko toplejšega zraka, s tem pa tudi manj padavin, a vseeno nekaj snega bo. Tudi v nižinah

»Nad večjim delom Evrope je ciklonsko območje, ki se razteza od Skandinavije do severnega Sredozemlja. Z jugozahodnimi vetrovi doteka v višinah nad naše kraje vlažen in prehodno nekoliko toplejši zrak,« napovedujejo v Arsu.

Meja sneženja se bo dvigala

Padavine se bodo sicer ob jugozahodnem vetru v višinah že ponoči pojavile v zahodni polovici države, na Gorenjskem tudi snežne. Čez dan se bo ogrelo, meja sneženja pa se bo dvigala.

Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj.

Ponoči se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso državo

Meja sneženja se bo zvečer in ponoči v notranjosti večinoma spustila do nižin, na Primorskem pa bo zapihala zmerna burja. Nad 500 metri nadmorske višine lahko zapade od 5 do 10 centimetrov snega, v nižinah pa manj.

V petek bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, deloma snežnimi.

V noči na soboto se bo burja na Primorskem okrepila, drugod bo pihal severni veter.

V soboto lahko na jugovzhodu naletava sneg

Sobota bo oblačna in večinoma suha, le na jugovzhodu lahko občasno naletava sneg. Pihal bo severovzhodni veter, burja ob morju bo zmerna do močna.

V nedeljo se bo vreme umirilo, deloma se bo zjasnilo, burja na Primorskem pa bo počasi slabela.