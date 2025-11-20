Zima se vrača: pobelilo bo tudi nižine, a Arso opozarja na vremenski preobrat

Galerija
Vremenski modeli napovedujejo spremembe. Če je še v začetku tedna kazalo na znatnejše snežne padavine, ki bi lahko pobelile tudi nižje predele, pa po podatkih Arsa v naslednjih dneh pričakujemo dotok nekoliko toplejšega zraka, s tem pa tudi manj padavin, a vseeno nekaj snega bo. Tudi v nižinah
»Nad večjim delom Evrope je ciklonsko območje, ki se razteza od Skandinavije do severnega Sredozemlja. Z jugozahodnimi vetrovi doteka v višinah nad naše kraje vlažen in prehodno nekoliko toplejši zrak,« napovedujejo v Arsu.
Padavine se bodo sicer ob jugozahodnem vetru v višinah že ponoči pojavile v zahodni polovici države, na Gorenjskem tudi snežne. Čez dan se bo ogrelo, meja sneženja pa se bo dvigala.
Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj.
Meja sneženja se bo zvečer in ponoči v notranjosti večinoma spustila do nižin, na Primorskem pa bo zapihala zmerna burja. Nad 500 metri nadmorske višine lahko zapade od 5 do 10 centimetrov snega, v nižinah pa manj.
V petek bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, deloma snežnimi.
V noči na soboto se bo burja na Primorskem okrepila, drugod bo pihal severni veter.
Sobota bo oblačna in večinoma suha, le na jugovzhodu lahko občasno naletava sneg. Pihal bo severovzhodni veter, burja ob morju bo zmerna do močna.
V nedeljo se bo vreme umirilo, deloma se bo zjasnilo, burja na Primorskem pa bo počasi slabela.