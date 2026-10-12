Zima je že tu! Zapadel je prvi letošnji sneg (FOTO)

Deževje je Sloveniji prineslo občutno ohladitev, v visokogorju pa tudi prve snežinke nove zimske sezone. Na Kaninu in Kredarici se je ustvarila snežna odeja, potem ko so se ponoči temperature spustile pod ledišče. Na Kaninu so namerili pet centimetrov snega, na Kredarici pa kar deset centimetrov.

Oglasili so se tudi z RTC Krvavec, namreč da je sneg rahlo pobelil tudi njihovo smučišče.

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bodo danes dopoldne padavine ponehale tudi na jugovzhodu države, od severozahoda pa se bo začelo jasniti. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti Slovenije pa prehodno severovzhodni veter.

Kljub občutni ohladitvi čez dan ne bo pretirano mrzlo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija, na Primorskem pa se bo živo srebro povzpelo vse do 20 stopinj.

V torek zjutraj le okoli ničle, nato sonce

Torkovo jutro bo marsikje precej hladno. Najnižje temperature bodo od 0 do 6 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 10 stopinj. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne nastajala megla ali nizka oblačnost, sicer pa bo dan večinoma jasen.

Čez dan se bo znova nekoliko ogrelo. Najvišje temperature bodo od 14 do 17 stopinj, na Primorskem, kjer bo še pihala šibka burja, pa okoli 20 stopinj Celzija.

Kaj nas čaka v sredo in četrtek?

Po hladnem začetku tedna se nam obeta umirjeno jesensko vreme. V sredo in četrtek bo po večjem delu države prevladovalo sonce, le v severnih krajih bo občasno nekaj več oblačnosti. Za spremembo vremena je kriva hladna fronta, ki je že prešla naše kraje. Za njo se nad Alpami krepi območje visokega zračnega tlaka, od severovzhoda pa nad Slovenijo doteka hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Podobno bo tudi v sosednjih pokrajinah. Danes bodo padavine od severa postopoma ponehale, ob severnem Jadranu pa bodo sprva še mogoče nevihte in okrepljena burja. Popoldne se bo tudi tam pokazalo več sonca.

V torek bo večinoma jasno, po dolinah in kotlinah bo zjutraj ponekod megleno, ob severnem Jadranu pa bo še pihala šibka burja.