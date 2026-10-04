Zimski regres letos občutno višji: toliko najmanj mora dobiti zaposleni, a vsi ne bodo deležni 740,94 evra

Zaposlene ob koncu leta čaka višje obvezno izplačilo. Zimski regres je letos zaradi višje minimalne plače zrasel za več kot sto evrov, vendar vsi na račun ne bodo prejeli enakega zneska. Za številne bo ključna številka 740,94 evra.

Zimski regres, ki je od lani zakonska pravica zaposlenih, je vezan na višino minimalne plače. Ker ta za leto 2026 znaša 1.481,88 evra bruto, mora zimski regres znašati najmanj polovico tega zneska, torej 740,94 evra. Toliko pripada zaposlenemu, ki je pri delodajalcu zaposlen vse koledarsko leto in dela polni delovni čas. Lani je najnižji zimski regres znašal 638,86 evra, kar pomeni, da je letošnji zakonski minimum višji za 102,08 evra. Delodajalci lahko zaposlenim izplačajo tudi več, vendar se lahko za presežek nad zakonsko določeno višino uporabljajo drugačna davčna pravila.

Vsi ne bodo dobili 740,94 evra

Celotni znesek pa ne pripada avtomatično vsakomur. Kdor se je pri delodajalcu zaposlil med letom ali mu je delovno razmerje pred koncem leta prenehalo, je praviloma upravičen le do sorazmernega dela. Na končni znesek lahko vpliva tudi krajši delovni čas.

Posebno pozorni morajo biti tudi tisti, ki so med letom zamenjali službo. Pri njih se upošteva obdobje zaposlitve pri posameznem delodajalcu, zato lahko dva sodelavca v istem podjetju na račun prejmeta različen znesek.

Kdaj mora biti denar na računu?

Zimski regres mora biti praviloma izplačan najpozneje 18 dni po izteku plačilnega obdobja za novembrsko plačo, kar za večino zaposlenih pomeni najpozneje do 18. decembra. Izplačan mora biti v denarju.

V zasebnem sektorju lahko kolektivna pogodba na ravni dejavnosti v primeru nelikvidnosti določi tudi poznejši rok, vendar najpozneje do 31. marca naslednjega leta.

Pomembno je tudi, da zimski regres ni isto kot božičnica. Zimski regres je zakonsko določena pravica, medtem ko je nagrada za poslovno uspešnost oziroma božičnica ločeno izplačilo. Zaposleni lahko tako pod določenimi pogoji prejme oba prejemka.

Pravica velja tudi za zaposlene v javnem sektorju, pod zakonskimi pogoji pa tudi za funkcionarje. Samostojni podjetniki in samozaposleni zgolj zaradi opravljanja dejavnosti do zimskega regresa niso avtomatično upravičeni.

Če bo decembrsko nakazilo nižje od 740,94 evra, to torej še ne pomeni nujno napake. Ključno bo preveriti, koliko časa ste bili zaposleni, ali delate polni delovni čas in ali ste med letom zamenjali delodajalca.