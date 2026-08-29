Žival je Srečku povzročila razdejanje: »Res ni prijeten občutek, če veš, da je medved nekje blizu« (FOTO)

UNIČEN ČEBELNJAK

Lovci pozivajo k previdnosti, domačini zahtevajo opozorilne table.

Planinska sezona na Tržiškem se približuje vrhuncu, gobarska se je komaj dobro začela, ko so začeli domačini pod Karavankami opažati precej povečano prisotnost medveda. Ta se je začel iz gozdov pod Karavankami vse bolj približevati ljudem, naseljem, planinskim potem in objektom, kjer lahko najde hrano. Da je na tem koncu medved, so lovci in domačini vedeli že dlje, saj so njegove sledi od zime opažali na območju od planine Pungrat in drugih planin pod Košuto do Stegovnika, Javornika in Loma pod Storžičem. Kosmatinca niso opazili, so pa nedavno našli njegove iztrebke na markirani planinski ...