Živega gujdeka je dobila domačinka

Vsako leto ob godu zavetnika sv. Antona Puščavnika na Kogu, nedaleč od Ormoža in hrvaške meje, praznujejo kar dva tedna. Letošnja osrednja prireditev Antonovanja je bila Čurkarijada 2026 s kulinaričnim razvajanjem, ki je v telovadnico podružnične OŠ Kog privabila veliko obiskovalcev od blizu in daleč. Gre za najbolje ocenjeno kulinarično prireditev certifikata Jeruzalem Slovenija, saj so letos spekli in pojedli rekordnih 180 kg čurk – kašnic in krvavic. Predsednik Društva Antonovanje na Kogu Slavko Perc je ponosen, da so se prireditve tako dobro prijele in da so dosegli svoj namen: promocijo domače kulinarike, razvoj verskega turizma ter ohranjanje starih običajev in navad.

Največ zlatih

Dogodek je potekal vse od dopoldneva, ko so bili na voljo čurke in lokalno vino kogovskih vinarjev. Poleg 180 kg pečenih čurk so bili na voljo kislo zelje in repa ter pogače pa domači kruh. Do slavnostne podelitve priznanj so glasbeno vzdušje ustvarjali Tamburaši Bisernica DU Ljutomer, po uradnem delu pa so zaigrali Zavzeti muzikanti in etno folk glasbena skupina Bosi. Na stojnicah so lokalni ponudniki ponujali svoje izdelke. Vsaka vstopnica je bila srečka za živega gujdeka (prašiča) in tega je dobila domačinka s Koga Nives Miško. Izdelovalci čurk so ocenjene dobrote ob spremljavi pesmi Matjašek je gujdeka kla prinesli na razstavni prostor pred odrom, sledila je podelitev priznanj. Od 32 vzorcev jih je največ prejelo zlato priznanje, kar priča o kakovosti te kulinarične posebnosti.

Letošnja novost je bilo kuhanje Matjašekovega kotla.

Pedagoška vodja podružnične OŠ Kog Sabina Jurkovič je dejala, da je odziv na likovni natečaj Prašičereja na območju Prlekije in Medžimurja, ki ga pripravljata OŠ Miklavž pri Ormožu in podružnična šola Kog ter Društvo Antonovanje na Kogu, vsako leto velik. Letos je komisija ocenila 240 likovnih del v petih različnih kategorijah. Likovna dela so bila na ogled v telovadnici na Čurkarijadi, na ormoški tržnici so včeraj odprli razstavo. Pomembno vlogo v zgodbi ima društveni mesar Matjašek I. Kogovski – gospodar čurk, ki prireditev in kraje promovira doma in v tujini. Obiskovalce sta pozdravila ormoški župan Danijel Vrbnjak in središki Toni Jelovica, prisotni so bili tudi poslanca Andrej Kosi in Anže Logar ter poslanka Eva Irgl.

Maša in kaša

Druženje se je nadaljevalo tudi na tradicionalnem romanju k sv. Antonu Puščavniku na Kogu. Letošnja novost je bilo kuhanje Matjašekovega kotla. Štiri skupine, TD Središče ob Dravi, Občina Središče ob Dravi, Prleški biseri in Turistično narodopisno društvo Razkrižje, so skuhali sedem kotlov, ki so jih obiskovalci z veseljem poizkusili. Ni bilo določeno, kaj kuhajo, dobili so svinjino in nato pripravili jed v kotlu po navdihu. Združeni cerkveni zbori so zapeli pri slovesni maši za žive in pokojne živinorejce, zlasti prašičerejce, ter zdravje pri živini. Maševal je duhovnik in teolog dr. Ivan Štuhec. Na proščenju na kogovski tržnici so pevci skupaj zapeli Matjašek je gujdeka kla, obiskovalci pa so se družili ob stojnicah.

Čurka (kašnata klobasa) je zelo podobna krvavici in je priljubljena na območju Koga in večjega dela vzhodnega

16 LET že deluje Društvo Antonovanje na Kogu.

ormoškega območja. Znane so bele, sive in črne čurke. Osnova nadeva je kaša. Tradicionalne koline na slovenskih kmetijah so znane tako po značilnih mesnih kakor tudi kašnatih klobasah. Po vaseh in pokrajinah se izdelava teh razlikuje glede na vsebino nadeva, uporabo začimb in obliko nadeva. Gre za sezonsko in lokalno pripravljeno kulinarično posebnost. V. d. direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormožje povedala, da Čurkarijada pomembno pripomore k razvoju destinacije Jeruzalem Slovenija, saj krepi gastronomsko identiteto kraja in njegovo prepoznavnost. Športni del Antonovanja sta zaznamovala turnir v pikadu in sklepni nogometni turnir.

Ocenili 32 vzorcev Na ocenjevanju čurk na Kogu sta strokovna in potrošniška komisija ocenili 32 vzorcev. Med 16 črnimi čurkami je strokovna komisija podelila 10 zlatih, 3 srebrna in 3 bronasta priznanja. Potrošniška komisija, ki izbere samo naj čurko v vsaki kategoriji, je za naj črni čurki izbrala dve, in sicer domačije Žinko z Libanje in Antona Kolariča iz Obreža. Pri 11 sivih čurkah so podelili 5 zlatih priznanj, 4 srebrna in dve za sodelovanje. Skupina potrošnikov je določila dve naj sivi čurki, prav tako domačiji Žinko in Antonu Kolariču. Pet belih čurk je prejelo dve zlati, po eno srebrno in bronasto priznanje ter eno za sodelovanje. Potrošniška komisija je dvema dodelila naziv naj: domačiji Žinko in Kmetiji Koroša iz Križevcev pri Ljutomeru. Tričlanski strokovni komisiji je predsedoval ​Peter Pribožič iz KGZS Ptuj, članici sta bili Irena Kos iz KGZ Celje in Maja Škrinjar iz KGZS Murska Sobota. Petčlanski komisiji potrošnikov je predsedoval Ciril Rotar iz Društva Antonovanje na Kogu, člani so bili Srečko Nemec, Dragica Florjanič, Zlatko Kreis in Vanja Mramor.

Žirija je imela zahtevno delo, saj so bili vsi izdelki odlični. FOTO: Sonja Kamplet Rotar

Čurka ali kašnata klobasa je zelo podobna krvavici. FOTO: Sonja Kamplet Rotar

Pripravili in pojedli so rekordno količino. FOTO: Sonja Kamplet Rotar