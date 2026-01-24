  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRADICIJA

Živega gujdeka je dobila domačinka

Na Kogu se je končalo tradicionalno Antonovanje. Pojedli so rekordnih 180 čurk in podelili priznanja.
Nagrajenci so upravičeno ponosni na svoje izdelke. FOTO: Sonja Kamplet Rotar

Nagrajenci so upravičeno ponosni na svoje izdelke. FOTO: Sonja Kamplet Rotar

Žirija je imela zahtevno delo, saj so bili vsi izdelki odlični. FOTO: Sonja Kamplet Rotar

Žirija je imela zahtevno delo, saj so bili vsi izdelki odlični. FOTO: Sonja Kamplet Rotar

Čurka ali kašnata klobasa je zelo podobna krvavici. FOTO: Sonja Kamplet Rotar

Čurka ali kašnata klobasa je zelo podobna krvavici. FOTO: Sonja Kamplet Rotar

Pripravili in pojedli so rekordno količino. FOTO: Sonja Kamplet Rotar

Pripravili in pojedli so rekordno količino. FOTO: Sonja Kamplet Rotar

Dogodek je znova pritegnil številne ljubitelje tradicije in domače kulinarike. FOTO: Sonja Kamplet Rotar

Dogodek je znova pritegnil številne ljubitelje tradicije in domače kulinarike. FOTO: Sonja Kamplet Rotar

Nagrajenci so upravičeno ponosni na svoje izdelke. FOTO: Sonja Kamplet Rotar
Žirija je imela zahtevno delo, saj so bili vsi izdelki odlični. FOTO: Sonja Kamplet Rotar
Čurka ali kašnata klobasa je zelo podobna krvavici. FOTO: Sonja Kamplet Rotar
Pripravili in pojedli so rekordno količino. FOTO: Sonja Kamplet Rotar
Dogodek je znova pritegnil številne ljubitelje tradicije in domače kulinarike. FOTO: Sonja Kamplet Rotar
Oste Bakal
 24. 1. 2026 | 09:27
5:43
A+A-

Vsako leto ob godu zavetnika sv. Antona Puščavnika na Kogu, nedaleč od Ormoža in hrvaške meje, praznujejo kar dva tedna. Letošnja osrednja prireditev Antonovanja je bila Čurkarijada 2026 s kulinaričnim razvajanjem, ki je v telovadnico podružnične OŠ Kog privabila veliko obiskovalcev od blizu in daleč. Gre za najbolje ocenjeno kulinarično prireditev certifikata Jeruzalem Slovenija, saj so letos spekli in pojedli rekordnih 180 kg čurk – kašnic in krvavic. Predsednik Društva Antonovanje na Kogu Slavko Perc je ponosen, da so se prireditve tako dobro prijele in da so dosegli svoj namen: promocijo domače kulinarike, razvoj verskega turizma ter ohranjanje starih običajev in navad.

Največ zlatih

Dogodek je potekal vse od dopoldneva, ko so bili na voljo čurke in lokalno vino kogovskih vinarjev. Poleg 180 kg pečenih čurk so bili na voljo kislo zelje in repa ter pogače pa domači kruh. Do slavnostne podelitve priznanj so glasbeno vzdušje ustvarjali Tamburaši Bisernica DU Ljutomer, po uradnem delu pa so zaigrali Zavzeti muzikanti in etno folk glasbena skupina Bosi. Na stojnicah so lokalni ponudniki ponujali svoje izdelke. Vsaka vstopnica je bila srečka za živega gujdeka (prašiča) in tega je dobila domačinka s Koga Nives Miško. Izdelovalci čurk so ocenjene dobrote ob spremljavi pesmi Matjašek je gujdeka kla prinesli na razstavni prostor pred odrom, sledila je podelitev priznanj. Od 32 vzorcev jih je največ prejelo zlato priznanje, kar priča o kakovosti te kulinarične posebnosti.

Letošnja novost je bilo kuhanje Matjašekovega kotla.

Pedagoška vodja podružnične OŠ Kog Sabina Jurkovič je dejala, da je odziv na likovni natečaj Prašičereja na območju Prlekije in Medžimurja, ki ga pripravljata OŠ Miklavž pri Ormožu in podružnična šola Kog ter Društvo Antonovanje na Kogu, vsako leto velik. Letos je komisija ocenila 240 likovnih del v petih različnih kategorijah. Likovna dela so bila na ogled v telovadnici na Čurkarijadi, na ormoški tržnici so včeraj odprli razstavo. Pomembno vlogo v zgodbi ima društveni mesar Matjašek I. Kogovski – gospodar čurk, ki prireditev in kraje promovira doma in v tujini. Obiskovalce sta pozdravila ormoški župan Danijel Vrbnjak in središki Toni Jelovica, prisotni so bili tudi poslanca Andrej Kosi in Anže Logar ter poslanka Eva Irgl.

Maša in kaša

Druženje se je nadaljevalo tudi na tradicionalnem romanju k sv. Antonu Puščavniku na Kogu. Letošnja novost je bilo kuhanje Matjašekovega kotla. Štiri skupine, TD Središče ob Dravi, Občina Središče ob Dravi, Prleški biseri in Turistično narodopisno društvo Razkrižje, so skuhali sedem kotlov, ki so jih obiskovalci z veseljem poizkusili. Ni bilo določeno, kaj kuhajo, dobili so svinjino in nato pripravili jed v kotlu po navdihu. Združeni cerkveni zbori so zapeli pri slovesni maši za žive in pokojne živinorejce, zlasti prašičerejce, ter zdravje pri živini. Maševal je duhovnik in teolog dr. Ivan Štuhec. Na proščenju na kogovski tržnici so pevci skupaj zapeli Matjašek je gujdeka kla, obiskovalci pa so se družili ob stojnicah.

Čurka (kašnata klobasa) je zelo podobna krvavici in je priljubljena na območju Koga in večjega dela vzhodnega

16 LET že deluje Društvo Antonovanje na Kogu.

ormoškega območja. Znane so bele, sive in črne čurke. Osnova nadeva je kaša. Tradicionalne koline na slovenskih kmetijah so znane tako po značilnih mesnih kakor tudi kašnatih klobasah. Po vaseh in pokrajinah se izdelava teh razlikuje glede na vsebino nadeva, uporabo začimb in obliko nadeva. Gre za sezonsko in lokalno pripravljeno kulinarično posebnost. V. d. direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož Valerija Kolenko je povedala, da Čurkarijada pomembno pripomore k razvoju destinacije Jeruzalem Slovenija, saj krepi gastronomsko identiteto kraja in njegovo prepoznavnost. Športni del Antonovanja sta zaznamovala turnir v pikadu in sklepni nogometni turnir.

Ocenili 32 vzorcev

Na ocenjevanju čurk na Kogu sta strokovna in potrošniška komisija ocenili 32 vzorcev. Med 16 črnimi čurkami je strokovna komisija podelila 10 zlatih, 3 srebrna in 3 bronasta priznanja. Potrošniška komisija, ki izbere samo naj čurko v vsaki kategoriji, je za naj črni čurki izbrala dve, in sicer domačije Žinko z Libanje in Antona Kolariča iz Obreža. Pri 11 sivih čurkah so podelili 5 zlatih priznanj, 4 srebrna in dve za sodelovanje. Skupina potrošnikov je določila dve naj sivi čurki, prav tako domačiji Žinko in Antonu Kolariču. Pet belih čurk je prejelo dve zlati, po eno srebrno in bronasto priznanje ter eno za sodelovanje. Potrošniška komisija je dvema dodelila naziv naj: domačiji Žinko in Kmetiji Koroša iz Križevcev pri Ljutomeru. Tričlanski strokovni komisiji je predsedoval ​Peter Pribožič iz KGZS Ptuj, članici sta bili Irena Kos iz KGZ Celje in Maja Škrinjar iz KGZS Murska Sobota. Petčlanski komisiji potrošnikov je predsedoval Ciril Rotar iz Društva Antonovanje na Kogu, člani so bili Srečko Nemec, Dragica Florjanič, Zlatko Kreis in Vanja Mramor.

Žirija je imela zahtevno delo, saj so bili vsi izdelki odlični. FOTO: Sonja Kamplet Rotar
Žirija je imela zahtevno delo, saj so bili vsi izdelki odlični. FOTO: Sonja Kamplet Rotar

Čurka ali kašnata klobasa je zelo podobna krvavici. FOTO: Sonja Kamplet Rotar
Čurka ali kašnata klobasa je zelo podobna krvavici. FOTO: Sonja Kamplet Rotar

Pripravili in pojedli so rekordno količino. FOTO: Sonja Kamplet Rotar
Pripravili in pojedli so rekordno količino. FOTO: Sonja Kamplet Rotar

Dogodek je znova pritegnil številne ljubitelje tradicije in domače kulinarike. FOTO: Sonja Kamplet Rotar
Dogodek je znova pritegnil številne ljubitelje tradicije in domače kulinarike. FOTO: Sonja Kamplet Rotar

Več iz teme

AntonovanjetradicijapraznovanjeKog
ZADNJE NOVICE
12:01
Novice  |  Svet
KRITIČNI DO ZAVEZNIKOV

Pentagon Evropi: Preveč ste se zanašali na Ameriko, poskrbite sami zase

V novi strategiji nacionalne varnosti Pentagon zaveznike poziva, naj prevzamejo večji nadzor nad lastno varnostjo.
24. 1. 2026 | 12:01
11:40
Šport  |  Odmevi
POGOVOR

Tilen Kodrin: Kot bi mi nekdo zarinil nož v srce

Mladi očka verjame v uspeh slovenski rokometašev.
24. 1. 2026 | 11:40
11:27
Šport  |  Odmevi
DOLGOVI SE ŽE SEŠTEVAJO

NK Domžale so od četrtka v stečajnem postopku

V drugem delu 1. SNL bodo igrali 72 namesto 90 tekem.
24. 1. 2026 | 11:27
11:00
Bulvar  |  Domači trači
OBJAVIL FOTOGRAFIJO

Je to nova Dončićeva mrcina? Ne boste verjeli, koliko je treba odšteti zanjo! (FOTO)

Eden najboljših košarkarjev vseh časov je velik ljubitelj jeklenih konjičkov.
24. 1. 2026 | 11:00
10:30
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Poglejte, kaj se bo po olimpijadi zgodilo z razkošno vasjo v Milanu

Po zimskih olimpijskih igrah bo sodobno zasnovana vas v Milanu v le štirih mesecih preurejena v študentsko naselje s 1.700 posteljami.
Aleksandra Zorko24. 1. 2026 | 10:30
10:18
Šport  |  Tekme
NA JAPONSKEM

Neverjetna Nika Prevc ponovno slavila

Nika Vodan se je uvrstila na odlično deseto mesto.
24. 1. 2026 | 10:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki