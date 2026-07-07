Živijo v neprimernih razmerah, starša vsako noč bedita ob bolni Viti Nii

»Težava je naše stanovanje. Naša Vita Nia je bolna, ima težave z dihanjem, ima nočno apnejo,« svojo zgodbo začne mama Mateja Čoralić. S partnerjem vzgajata štiri otroke in bijeta vsakodnevni boj za boljši jutri. Ob obisku sta bila starejša otroka odsotna, doma pa petletna Ema in dveletna Vita Nia.

Ta se je rodila s Pfeifferjevim sindromom, redko genetsko boleznijo, ki povzroča številne zdravstvene zaplete. Že ob rojstvu je potrebovala oživljanje in urgentno operacijo dihalnih poti, saj ni mogla samostojno dihati. Danes ima močno okvarjen vid in sluh, njene dihalne poti pa so še vedno močno zožene, zato lahko že manjši dejavniki iz okolja pomembno poslabšajo njeno stanje. Tu se še posebno pokažejo slabe bivalne razmere družine. »Ne moreš mirno spati. Vita Nia preneha dihati. Štiriindvajset ur na dan smo z njo. Dvigneva jo iz postelje, da se ji jezik premakne in lažje zadiha. Pomagava si s fiziološko raztopino. Ves čas je nekdo od naju buden, spiva na obroke,« pripoveduje oče.

Ima le osem kilogramov

Težave so se začele že prvi dan njenega življenja. »V Novem mestu so jo oživljali, nato so jo prepeljali na intenzivno nego v UKC Ljubljana. V prvem mesecu so postavili diagnozo,« pove mama. Vita Nia je bila ob rojstvu intubirana, prestala je urgentno operacijo dihal, zdaj pa jo čaka še vrsta zahtevnih rekonstrukcij obraza in glave. Del posegov je že za njo – z operacijo so razbremenili pritisk kosti na možgane.

Situacija, v kateri se je znašla družina, je večplastna in je potreben celosten pristop k dolgoročni rešitvi.

Bolezen je neozdravljiva, vendar ji lahko operacije, ki jih izvajajo predvsem v tujini, olajšajo življenje. Zaostaja v rasti, dolgo so jo hranili po sondi, zdaj jo učijo žvečenja, kar ji zaradi deformacij obraza povzroča težave. Tehta le osem kilogramov. »Ko pride zima, smo tri ali štiri mesece bolni. Najdlje Vita Nia. Nikogar nimava, za vse sva sama in zboleti ne smeva,« pravi oče. Mama zaradi nege hčerke veliko časa preživi po bolnišnicah, oče pa skrbi za prevoze in še za preostale tri otroke.

Razmere slabe

Družina danes živi v občini Straža. Pred tem so kupili hišo v okolici Trebnjega, vendar zaradi sodnega spora nimajo urejenega dostopa do nje in v njej ne morejo živeti. Zato so najeli hišo v Potoku. A razmere v njej niso primerne. Stanovanje je vlažno, kar dodatno draži Vitina dihala. »Potrebujemo stanovanje brez vlage, ki bo prijazno do njenih pljuč,« prosi mama. Za najem plačujejo okoli 800 evrov na mesec, pred dnevi pa jim je lastnica sporočila, da se morajo v treh mesecih izseliti.

»Ker je tako bolna, bi ji moralo pripadati primerno stanovanje. Tudi UKC Ljubljana je izdal priporočilo, da ga potrebuje, a ga ne najdemo,« pravi oče Samir. Tudi v Društvu Viljem Julijan opozarjajo, da vlaga za Vito Nio pomeni dodatno tveganje in še poslabšuje njene težave z dihanjem.

Dobrodelni koncert

»Če lahko plačujemo 800 evrov najemnine, bi lahko plačevali tudi kredit. A banke nimajo posluha, ker sva nezaposlena, čeprav imava redne prihodke,« pravi oče. Že leta iščeta primerno stanovanje za šestčlansko družino, vendar ga ne najdeta. Po pomoč sta se obrnila na center za socialno delo, občine Trebnje, Straža in Novo mesto ter Stanovanjski sklad Novo mesto. Lani so jim zavrnili dodatek za izgubljeni dohodek, znižal pa se jim je tudi dodatek za nego otroka. Med razlogi je tudi lastništvo hiše, v kateri zaradi nerešenega dostopa ne morejo živeti.

Kljub temu niso ostali brez podpore. Občina Straža je skupaj s podjetnikom Gašperjem Klobučarjem pripravila dobrodelni koncert. Zbrani denar je namenjen kritju Vitinega zdravljenja, morebitnih operacij v tujini, terapij, medicinskih pripomočkov in posebne prehrane. Mateja in Samir sta pomoč iskala na številnih naslovih, svojo zgodbo pa predstavila tudi Varuhu človekovih pravic. Želita si predvsem primernega doma, kjer bi njihovi otroci lahko živeli človeka vredno življenje. V lovu na boljše bivalne razmere sta trkala od vrat do vrat.

Mateja in Samir verjameta, da se bo našlo stanovanje zanje. FOTO: Drago Perko

»Z družinsko situacijo gospe Čoralić smo seznanjeni tako neposredno kot tudi prek drugih institucij. Situacija, v kateri se je znašla družina, je večplastna in je potreben celosten pristop k dolgoročni rešitvi. Ob tem pa je treba upoštevati vse spremljajoče okoliščine. Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto je javno in transparentno, kar je razvidno iz vsebine na naših spletnih straneh. Vsa javna najemna (neprofitna) stanovanja se v skladu z veljavno zakonodajo oddajajo prek javnega razpisa (in kriterijev, objavljenih v njem). Interesa po javnih najemnih stanovanjih je vedno več, kot je naša ponudba, zato tisti upravičenci, ki jim ni uspelo priti do stanovanja, ostajajo na seznamu čakajočih. Ob morebitni izpraznitvi javnega najemnega stanovanja se ob upoštevanju površinskih kriterijev dodeli stanovanje tistemu prosilcu, ki je naslednji na vrsti. Vse druge namestitve v morebitno prazno stanovanje so izredne in samo do odprave izredne situacije oziroma najdlje za eno leto s potencialno možnostjo podaljšanja še za dodatno leto. Javni stanovanjski sklad trenutno nima nobene proste stanovanjske enote, ki bi v skladu s površinskimi kriteriji ustrezala celotni šestčlanski družini,« so pojasnili na Stanovanjskem skladu Novo mesto. Podobno odgovarjajo na Občini Trebnje: družino poznajo in bi radi pomagali, vendar razpolagajo predvsem z manjšimi stanovanji oziroma garsonjerami, večjih enot pa trenutno nimajo.

Mateja in Samir kljub vsem težavam ne obupujeta. Za vsako pomoč sta hvaležna, pogosto pa se dobrotnikom oddolžita s šopkom iz sojinega voska, ki ga izdela Mateja. Z njim se zahvalita vsem, ki jim ni vseeno za njuno deklico Vito Nio.

Vita Nia vsak dan odkriva svet. FOTO: Drago Perko