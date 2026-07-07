  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IŠČEJO PRIMERNO STANOVANJE

Živijo v neprimernih razmerah, starša vsako noč bedita ob bolni Viti Nii

Vlaga za Vito Nio pomeni dodatno tveganje in še poslabšuje njene težave z dihanjem.
Rodila se je z genetsko napako. FOTO: Drago Perko

Rodila se je z genetsko napako. FOTO: Drago Perko

Mateja in Samir verjameta, da se bo našlo stanovanje zanje. FOTO: Drago Perko

Mateja in Samir verjameta, da se bo našlo stanovanje zanje. FOTO: Drago Perko

Vita Nia vsak dan odkriva svet. FOTO: Drago Perko

Vita Nia vsak dan odkriva svet. FOTO: Drago Perko

Mama Mateja je prava mojstrica izdelave šopkov. FOTO: Drago Perko

Mama Mateja je prava mojstrica izdelave šopkov. FOTO: Drago Perko

Rodila se je z genetsko napako. FOTO: Drago Perko
Mateja in Samir verjameta, da se bo našlo stanovanje zanje. FOTO: Drago Perko
Vita Nia vsak dan odkriva svet. FOTO: Drago Perko
Mama Mateja je prava mojstrica izdelave šopkov. FOTO: Drago Perko
Drago Perko
 7. 7. 2026 | 05:00
6:28
A+A-

»Težava je naše stanovanje. Naša Vita Nia je bolna, ima težave z dihanjem, ima nočno apnejo,« svojo zgodbo začne mama Mateja Čoralić. S partnerjem vzgajata štiri otroke in bijeta vsakodnevni boj za boljši jutri. Ob obisku sta bila starejša otroka odsotna, doma pa petletna Ema in dveletna Vita Nia.

Ta se je rodila s Pfeifferjevim sindromom, redko genetsko boleznijo, ki povzroča številne zdravstvene zaplete. Že ob rojstvu je potrebovala oživljanje in urgentno operacijo dihalnih poti, saj ni mogla samostojno dihati. Danes ima močno okvarjen vid in sluh, njene dihalne poti pa so še vedno močno zožene, zato lahko že manjši dejavniki iz okolja pomembno poslabšajo njeno stanje. Tu se še posebno pokažejo slabe bivalne razmere družine. »Ne moreš mirno spati. Vita Nia preneha dihati. Štiriindvajset ur na dan smo z njo. Dvigneva jo iz postelje, da se ji jezik premakne in lažje zadiha. Pomagava si s fiziološko raztopino. Ves čas je nekdo od naju buden, spiva na obroke,« pripoveduje oče.

Ima le osem kilogramov

Težave so se začele že prvi dan njenega življenja. »V Novem mestu so jo oživljali, nato so jo prepeljali na intenzivno nego v UKC Ljubljana. V prvem mesecu so postavili diagnozo,« pove mama. Vita Nia je bila ob rojstvu intubirana, prestala je urgentno operacijo dihal, zdaj pa jo čaka še vrsta zahtevnih rekonstrukcij obraza in glave. Del posegov je že za njo – z operacijo so razbremenili pritisk kosti na možgane.

Situacija, v kateri se je znašla družina, je večplastna in je potreben celosten pristop k dolgoročni rešitvi.

Bolezen je neozdravljiva, vendar ji lahko operacije, ki jih izvajajo predvsem v tujini, olajšajo življenje. Zaostaja v rasti, dolgo so jo hranili po sondi, zdaj jo učijo žvečenja, kar ji zaradi deformacij obraza povzroča težave. Tehta le osem kilogramov. »Ko pride zima, smo tri ali štiri mesece bolni. Najdlje Vita Nia. Nikogar nimava, za vse sva sama in zboleti ne smeva,« pravi oče. Mama zaradi nege hčerke veliko časa preživi po bolnišnicah, oče pa skrbi za prevoze in še za preostale tri otroke.

Razmere slabe

Družina danes živi v občini Straža. Pred tem so kupili hišo v okolici Trebnjega, vendar zaradi sodnega spora nimajo urejenega dostopa do nje in v njej ne morejo živeti. Zato so najeli hišo v Potoku. A razmere v njej niso primerne. Stanovanje je vlažno, kar dodatno draži Vitina dihala. »Potrebujemo stanovanje brez vlage, ki bo prijazno do njenih pljuč,« prosi mama. Za najem plačujejo okoli 800 evrov na mesec, pred dnevi pa jim je lastnica sporočila, da se morajo v treh mesecih izseliti.

»Ker je tako bolna, bi ji moralo pripadati primerno stanovanje. Tudi UKC Ljubljana je izdal priporočilo, da ga potrebuje, a ga ne najdemo,« pravi oče Samir. Tudi v Društvu Viljem Julijan opozarjajo, da vlaga za Vito Nio pomeni dodatno tveganje in še poslabšuje njene težave z dihanjem.

Dobrodelni koncert

»Če lahko plačujemo 800 evrov najemnine, bi lahko plačevali tudi kredit. A banke nimajo posluha, ker sva nezaposlena, čeprav imava redne prihodke,« pravi oče. Že leta iščeta primerno stanovanje za šestčlansko družino, vendar ga ne najdeta. Po pomoč sta se obrnila na center za socialno delo, občine Trebnje, Straža in Novo mesto ter Stanovanjski sklad Novo mesto. Lani so jim zavrnili dodatek za izgubljeni dohodek, znižal pa se jim je tudi dodatek za nego otroka. Med razlogi je tudi lastništvo hiše, v kateri zaradi nerešenega dostopa ne morejo živeti.

Kljub temu niso ostali brez podpore. Občina Straža je skupaj s podjetnikom Gašperjem Klobučarjem pripravila dobrodelni koncert. Zbrani denar je namenjen kritju Vitinega zdravljenja, morebitnih operacij v tujini, terapij, medicinskih pripomočkov in posebne prehrane. Mateja in Samir sta pomoč iskala na številnih naslovih, svojo zgodbo pa predstavila tudi Varuhu človekovih pravic. Želita si predvsem primernega doma, kjer bi njihovi otroci lahko živeli človeka vredno življenje. V lovu na boljše bivalne razmere sta trkala od vrat do vrat.

Mateja in Samir verjameta, da se bo našlo stanovanje zanje. FOTO: Drago Perko
Mateja in Samir verjameta, da se bo našlo stanovanje zanje. FOTO: Drago Perko
»Z družinsko situacijo gospe Čoralić smo seznanjeni tako neposredno kot tudi prek drugih institucij. Situacija, v kateri se je znašla družina, je večplastna in je potreben celosten pristop k dolgoročni rešitvi. Ob tem pa je treba upoštevati vse spremljajoče okoliščine. Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto je javno in transparentno, kar je razvidno iz vsebine na naših spletnih straneh. Vsa javna najemna (neprofitna) stanovanja se v skladu z veljavno zakonodajo oddajajo prek javnega razpisa (in kriterijev, objavljenih v njem). Interesa po javnih najemnih stanovanjih je vedno več, kot je naša ponudba, zato tisti upravičenci, ki jim ni uspelo priti do stanovanja, ostajajo na seznamu čakajočih. Ob morebitni izpraznitvi javnega najemnega stanovanja se ob upoštevanju površinskih kriterijev dodeli stanovanje tistemu prosilcu, ki je naslednji na vrsti. Vse druge namestitve v morebitno prazno stanovanje so izredne in samo do odprave izredne situacije oziroma najdlje za eno leto s potencialno možnostjo podaljšanja še za dodatno leto. Javni stanovanjski sklad trenutno nima nobene proste stanovanjske enote, ki bi v skladu s površinskimi kriteriji ustrezala celotni šestčlanski družini,« so pojasnili na Stanovanjskem skladu Novo mesto. Podobno odgovarjajo na Občini Trebnje: družino poznajo in bi radi pomagali, vendar razpolagajo predvsem z manjšimi stanovanji oziroma garsonjerami, večjih enot pa trenutno nimajo.

Mateja in Samir kljub vsem težavam ne obupujeta. Za vsako pomoč sta hvaležna, pogosto pa se dobrotnikom oddolžita s šopkom iz sojinega voska, ki ga izdela Mateja. Z njim se zahvalita vsem, ki jim ni vseeno za njuno deklico Vito Nio.

Vita Nia vsak dan odkriva svet. FOTO: Drago Perko
Vita Nia vsak dan odkriva svet. FOTO: Drago Perko

Mama Mateja je prava mojstrica izdelave šopkov. FOTO: Drago Perko
Mama Mateja je prava mojstrica izdelave šopkov. FOTO: Drago Perko

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Vita Niabolezenstanovanjepomočdružina Čolarić
ZADNJE NOVICE
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
LUKA KOPER

Zgaranega delavca zgrabil žerjav

Domnevno odgovorna za smrt Trajčeja Dimova še nista stopila pred sodnika.
7. 7. 2026 | 07:05
06:45
Premium
Novice  |  Slovenija
VREME

Toplejše ozračje tudi v Sloveniji povzroči večja neurja

Letalski center Maribor je prepričan o učinkovitosti svoje obrambe pred točo, a stroka na drugi strani svari, da so določene izjave zavajanje.
Drago Perko7. 7. 2026 | 06:45
06:25
Bulvar  |  Suzy
MEH NA MAH

Član priljubljenega tria glasbi posvetil štiri desetletja (Suzy)

Pred dnevi je okrogli jubilej, 50 let, praznoval Milan Pogladič, član priljubljenega tria Pogladič, ki je dolga leta razveseljeval občinstvo po Sloveniji in tudi zunaj njenih meja. Glasba ga spremlja že od mladih nog, saj je kot fantič najprej nastopal v duetu z očetom Francem, pozneje je pot nadaljeval v družinski zasedbi.
7. 7. 2026 | 06:25
06:25
Novice  |  Svet
UBIT KONEC FEBRUARJA

Večmilijonsko slovo od pokojnega ajatole

V Teheranu se je začel pogrebni sprevod za Alijem Hameneijem. Ubit je bil prvi dan ameriško-izraelskih napadov.
7. 7. 2026 | 06:25
06:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRAVDA

Ni bil kriv za smrt Danijela, zdaj za astronomski znesek toži državo

Sanat Kovačič je 206 dni preživel v priporu.
Tanja Jakše Gazvoda7. 7. 2026 | 06:05
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Tu je močan retrogradni Neptun: slabe novice za tri astrološke znake

Retrogradni Neptun v znamenju ovna prinaša pet nenavadnih mesecev.
7. 7. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ODDIH NA SLOVENSKI OBALI

Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 11:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ODDIH NA SLOVENSKI OBALI

Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 11:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POČITNICE BREZ SKRBI

Že odštevate dneve do dopusta? Letos je lahko še bolj brezskrben!

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki