ZLATA NOVICA DNEVA: podarjamo 3 × 100 evrov darilnih bonov Zlatarne Celje

Ste letos doživeli trenutek, ki bi ga najraje uokvirili? Prvi otrok, selitev, poroka, nova služba, pomemben izpit ali pa majhna, a za vas nepozabna zmaga … Na Slovenskih novicah verjamemo, da so prav takšni trenutki zlata vredni. Zdaj jih lahko z malo sreče zapišete še v nakit.

Za vas smo pripravili posebno nagradno igro, v kateri podarjamo kar 3 darilne bone po 100 evrov. Z njimi si lahko izberete nakit, ki bo vaš zlati trenutek spremljal vse življenje – ali pa z njim presenetite vam drago osebo.

V časih, ko se vse zdi hitro in minljivo, so prav zlati trenutki tisti, ki nas držijo pokonci. Spomnimo se nasmehov, objemov, stiskov rok, drobnih pozornosti, ki nas vsak dan opomnijo, da nismo sami. Prav take zgodbe iščemo tudi pri Slovenskih novicah. Vsak dan pišemo o ljudeh, ki jih srečujemo na ulici, v trgovini, na avtobusu – tokrat pa vas vabimo, da se v zgodbo postavite tudi vi, s svojim spominom in svojo željo.

Vaš zlati trenutek je lahko velik ali majhen. Lahko je sveže spisan ali star več let, pa ga še vedno nosite v srcu. Pomembno je le, da je vaš.

V spodnjem obrazcu preverite, kako lahko sodelujete v nagradni igri in se potegujete za enega od treh darilnih bonov Zlatarne Celje v vrednosti 100 evrov.