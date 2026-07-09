Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

FOTO: Radgonske Gorice

so na letošnjem mednarodnem ocenjevanjuznova potrdile svoj položaj med vodilnimi proizvajalci penin v regiji. Izjemen uspeh je dosegla, ki je s

Dosežek ima posebno težo, saj Decanter World Wine Awards velja za največje in najvplivnejše mednarodno vinsko ocenjevanje na svetu. O nagradah odloča strokovna komisija, ki jo sestavljajo priznani mednarodni degustatorji, sommelierji in nosilci naziva Master of Wine, zato so medalje ena najpomembnejših svetovnih potrditev kakovosti.

Penina, ki odraža čas, potrpežljivost in mojstrstvo

Nagrajena penina je pridelana iz sorte chardonnay letnika 2021. Pridelana je po klasični metodi sekundarnega vrenja v steklenici in je kar 48 mesecev zorela na kvasovkah, kar ji daje izjemno kompleksnost, eleganco in globino.

V aromatiki se prepletajo note zrelega sadja, kruhove skorje in nežnih kvasnih tonov. Fina in obstojna perlaža ustvarja bogato teksturo, nežnost in dolg, harmoničen zaključek.

Zlato radgonsko penino brut nature 2021 smo pridelali z mislijo na številne pivce, ki želijo občutenje in izkušnjo najprestižnejših penečih vin. Vino smo pridelali v izjemnem letniku in količinah, ki pritičejo največji peničarski hiši v Sloveniji.

Ob prejetem priznanju je enologinja Radgonskih goric Klavdija Topolovec Špur, ki bdi nad razvojem naših vin od vinograda do steklenice, povedala:

FOTO: Radgonske Gorice

»Izjemno sem počaščena in vesela prejetih priznanj na Decanter World Wine Awards. Zlata radgonska penina, brut nature, letnik 2021, ki bo kmalu na voljo na trgu, je pomemben mejnik v naši klasični liniji penin. Zlata medalja je rezultat dolgoletnega, premišljenega in predanega dela, pri katerem se oziramo na izsledke znanosti, pa tudi na lastne dolgoletne izkušnje. Od vinograda do kleti in vsake steklenice zarisujemo pot, ki je naša lastna, neponovljiva. S peninami, ki jih ustvarjamo, postavljamo zlati standard, naši vinogradi, tradicija in znanje pa odražajo prestiž. Zlata radgonska penina brut nature 2021 je kamenček v mozaiku prestiža, kot ga želimo postaviti pred najbolj zahtevne ljubitelje penin. Priznanje DECANTER pripada celotni ekipi, saj vsak od nas prinese svoj del, ki se vgradi v vsako od naših vin.«

Ob tem je poudarila tudi odgovornost nadaljnjega razvoja ene najstarejših slovenskih vinskih tradicij:

»Že več kot 170 let v Radgonskih goricah negujemo dediščino pridelave penin po klasični metodi. Na to tradicijo smo izjemno ponosni, hkrati pa jo razumemo kot zavezo nenehnemu razvoju in doseganju najvišje kakovosti. Posebej nas veseli, da odlične rezultate dosegajo tudi druge penine iz našega portfelja, kar potrjuje širok repertoar in kakovost celotne palete naših vin.«

Štiri medalje za Radgonske gorice

Poleg zlatega priznanja za Zlato radgonsko penino, brut nature 2021, so na letošnjem ocenjevanju medalje prejeli tudi:

Zlata radgonska penina brut nature – popolnoma suho 2021 – 96 točk , zlata medalja

– , Black X White, brut nature 2018 – 91 točk , srebrna medalja

– , srebrna medalja Zlata radgonska penina Selection, sans dosage – 90 točk , srebrna medalja

– , srebrna medalja Zlata radgonska penina Selection, brut 2022 – 87 točk, bronasta medalja

FOTO: Radgonske Gorice

Mednarodno priznanje dolgoletni tradiciji

FOTO: Radgonske Gorice

Rezultati letošnjega ocenjevanja potrjujejo, da v hiši Radgonske gorice že leta in desetletja kot imperativ postavljamo našo zavezo pridelavi vrhunskih penin, pridelanih po tradicionalni metodi sekundarnega vrenja v steklenicah.

Kot najstarejša slovenska hiša penin Radgonske gorice že več kot 170 let soustvarjajo slovensko vinarsko dediščino. Letošnji uspeh na Decanter World Wine Awards je pomembna mednarodna potrditev strokovnosti, znanja in predanosti celotne ekipe ter dodatno utrjuje položaj Radgonskih goric med vodilnimi proizvajalci penin v srednjeevropskem prostoru.

96 točk za Zlato radgonsko penino, brut nature 2021, ni zgolj izjemen rezultat – je potrditev, da slovenska penina sodi prav v svetovni vrh.

FOTO: Radgonske Gorice

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