  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
Predstavitvena informacija  |   KRIPTOVALUTE

Zlato in bitcoin na rekordni vrednosti – ali je ta kovanec nova velika priložnost?

Zlato je ta teden skoraj doseglo zgodovinsko mejo 4.000 dolarjev za unčo, bitcoin pa drvi proti 150.000 USD. Naključje? Nikakor ne. Obe sredstvi rasteta iz istega razloga – zaupanje v tradicionalne valute se ruši. Ko centralne banke tiskajo denar brez konca, investitorji bežijo v omejene, neponovljive oblike premoženja.
FOTO: Clickout Media LTD

FOTO: Clickout Media LTD

FOTO: Clickout Media LTD

FOTO: Clickout Media LTD

FOTO: Clickout Media LTD

FOTO: Clickout Media LTD

FOTO: Clickout Media LTD
FOTO: Clickout Media LTD
FOTO: Clickout Media LTD
P. I.
 9. 10. 2025 | 15:09
 9. 10. 2025 | 15:09
5:21
A+A-

Veliki igralci kupujejo bitcoin, pametni denar pa že išče naslednji velik preskok. Zlato in bitcoin sta postala dvojčka v času, ko trg išče varnost v redkosti. A zgodovina nas uči, da največje priložnosti vedno ležijo korak naprej – tam, kjer še ni gneče.

Institucije se prebujajo – mali vlagatelji izgubljajo hitrost

BlackRockov Bitcoin ETF ($IBIT) je postal najuspešnejši sklad v zgodovini podjetja. V zgolj 435 dneh je zbral skoraj 100 milijard dolarjev in pritegnil 1,8 milijarde svežega kapitala v enem tednu. Bitcoin tako ni več »tvegana avantura«. Postal je mainstream – generacijski premik kapitala.

Toda ko bitcoin doseže šestmestne vrednosti, eksponentna rast izgine. Pri 126.000 USD potrebujete že resne vložke, da dosežete občutne donose. Zato se pozornost seli k novim projektom, ki nadgrajujejo bitcoin in rešujejo njegove pomanjkljivosti.

Bitcoin Hyper – ko najstarejši blockchain dobi supermoč

Predstavljajte si bitcoin brez njegovih omejitev, brez počasnih transakcij, brez visokih provizij, brez čakanja, a z vso varnostjo in legitimnostjo, ki jo zagotavlja največje omrežje na svetu. To je jedro vizije bitcoina Hyperja – revolucionarne Layer-2 rešitve, ki bitcoinu dodaja moč in hitrost Solane.

Projekt uporablja Solana Virtual Machine, ki omogoča izvajanje bliskovito hitrih pametnih pogodb, most (bridge) pa povezuje sredstva med plastema. Transakcije so izvedene v sekundah, stroški pa so le nekaj centov. Pri tem ostane varnost bitcoinovega omrežja popolnoma ohranjena.

FOTO: Clickout Media LTD
FOTO: Clickout Media LTD

Zakaj je to pomembno? Ker bitcoin, čeprav največje ime v svetu kripta, že dolgo tehnološko zaostaja. DeFi, NFT-ji in sodobne aplikacije so se preselile drugam. Bitcoin Hyper želi to spremeniti in omogočiti, da tudi bitcoin postane del decentraliziranih financ prihodnosti.

Predprodaja projekta je že presegla 22 milijonov USD, in to brez zvezdniških imen ali velikih kampanj. Kapital prihaja od izkušenih vlagateljev, ki prepoznajo potencial, preden ga odkrijejo množice.

Ethereum se je začel pri 0,30 USD in dosegel več kot 4.000 USD. Solana je začela pri 0,50 USD in zrasla na 260 USD. Bitcoin Hyper je zdaj v podobni točki, še v predprodaji, a z vizijo, ki bi lahko preoblikovala celoten ekosistem bitcoina.

Obiščite bitcoin Hyper

Kako investirati v bitcoin Hyper?

Nakup bitcoina Hyperja je trenutno mogoč le v fazi predprodaje na uradni spletni strani projekta. Postopek je preprost in podoben drugim znanim predprodajam.

1. Obiščite uradno stran bitcoina Hyperja.

2. Povežite svojo denarnico, kot je Best Wallet ali druga.

3. Izberite kriptovaluto, s katero želite kupiti (npr. ETH, USDT ali SOL).

4. Vnesite znesek in potrdite nakup.

5. Po končani predprodaji bodo žetoni HYPER samodejno razdeljeni v vašo denarnico.

Projekt redno objavlja novice o napredku, vključno z datumi, kdaj bo žeton kotiral na prvih borzah.

Popolno okolje za naslednji preskok

Bitcoin je na zgodovinskih višinah, tok kapitala iz institucij je največji doslej, politika v ZDA pa je znova naklonjena kriptu. V takšnem trenutku trg ne potrebuje novega memekovanca, temveč infrastrukturo, ki omogoča hitrejši in cenejši bitcoin. Projekti, kot je bitcoin Hyper, to ponujajo – in okno priložnosti se hitro zapira.

Analitiki so pozorni:

»Če BlackRock stavi sto milijard dolarjev na bitcoin, bi moral vsak vlagatelj razmisliti, kaj prihaja za njim. Layer-2 projekti so logičen naslednji korak,« pravi eden od njih.

Drugi dodajajo, da bitcoin Hyper rešuje resničen problem s preverljivo tehnologijo – to ni hype, temveč infrastruktura naslednje generacije.

FOTO: Clickout Media LTD
FOTO: Clickout Media LTD

Seveda tveganja obstajajo. Most mora delovati brezhibno, ekipa mora izpolniti obljube, skupnost mora rasti. Toda ekipa je transparentna, tehnologija preverljiva, rast pa organska – to so redki znaki resnosti v kripto svetu.

Ko bo Bitcoin Hyper dosegel borze, bo faza zgodnjih cen mimo. Ko bodo mediji pisali o uspehih, bo vlak že odpeljal. Zgodovina kripta je jasna: prvi izkoristijo priložnost, poznejši berejo zgodbe o tistih, ki so jo.

Obiščite Bitcoin Hyper

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media LTD

Več iz teme

Clickout Media LTDkriptovalutebitcoin
ZADNJE NOVICE
16:05
Novice  |  Slovenija
KULINARIČNA POSEBNOST

Gurmani v Tolmin na Frikafest 2025

Frika je v slovenske kraje prišla iz sosednje Furlanije, domovine te jedi.
9. 10. 2025 | 16:05
16:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNI NESREČI

Pri razkladanju tovora padel s tovornega vozila, odpeljal ga je helikopter

Policijska uprava Maribor poroča o dveh delovnih nesrečah.
9. 10. 2025 | 16:00
15:44
Šport  |  Tekme
ŠE DRUGIČ

Caruana do šahovske lovorike

Amerika je bila v ekshibicijskem dvoboju prepričljivo boljša od Indije.
Miha Šimnovec9. 10. 2025 | 15:44
15:26
Bulvar  |  Glasba in film
ŽE 12. PO VRSTI

Novi album Taylor Swift podira vse mogoče rekorde

The Life of a Showgirl je že pred izidom postal največkrat predhodno shranjen album na Spotifyu. Izid je pospremil 89-minutni film, ki so ga predvajali v več tisoč kinematografih po svetu.
9. 10. 2025 | 15:26
15:15
Novice  |  Slovenija
O PREŽIVETJU

Janša zafrkljivo nad Mesca: »Minister brez enega samega delovnega dne prakse pač ne ve, kaj so to podatki«

Šef opozicije se je oglasil po sestanku trgovcev in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
9. 10. 2025 | 15:15
15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Zlato in bitcoin na rekordni vrednosti – ali je ta kovanec nova velika priložnost?

Zlato je ta teden skoraj doseglo zgodovinsko mejo 4.000 dolarjev za unčo, bitcoin pa drvi proti 150.000 USD. Naključje? Nikakor ne. Obe sredstvi rasteta iz istega razloga – zaupanje v tradicionalne valute se ruši. Ko centralne banke tiskajo denar brez konca, investitorji bežijo v omejene, neponovljive oblike premoženja.
9. 10. 2025 | 15:09

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Slikaj račun, osvoji nagrado!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Leapmotor T03 – avto prihodnosti za sodobne uporabnike

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Izkušnja, ki vas bo presenetila

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Preden prečkate mejo – ste res pripravljeni?

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

5 naravnih poti do več energije in polnejšega življenja

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerci se združujejo

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki