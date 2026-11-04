Zlorabili predsednico Pirc Musar, ne nasedajte obljubam o vrtoglavih zaslužkih

Po tem, ko so spletni prevaranti v začetku leta zlorabili podobo in ime enega najuspešnejših slovenskih podjetnikov Iva Boscarola, da bi iz nič hudega slutečih Slovenk in Slovencev iztisnili denar, so se zdaj ponovno spravili še nad predsednico države Natašo Pirc Musar. Z lažnim videoposnetkom, ustvarjenim s pomočjo umetne inteligence, in spletno stranjo, ki posnema uradni državni portal, Slovence vabijo k vlaganju denarja. Obljubljajo bajne zaslužke, a vse skupaj je velika past in prej boste ostali brez vsega kot kaj zaslužili.

V videoposnetku naj bi predsednica republike Slovenke in Slovence vabila k sodelovanju v domnevnem državnem finančnem projektu, a predsednica s takšno ponudbo nima prav nobene povezave. Kot poroča portal N1, lažna spletna stran, ki je videti skorajda povsem enako kot uradni vladni portal, uporabnikom ponuja neverjetne zaslužke. Z začetnim vložkom zgolj 250 evrov naj bi bilo mogoče v treh urah zaslužiti kar 1000 evrov, mesečni prihodki pa naj bi dosegli vrtoglavih 30.000 evrov.

Na lažni spletni strani, ki so jo ustvarili z namenom zavajanja in goljufanja, so uporabili celo slovenski državni grb, napis Republika Slovenija in logotip gov.si, da bi obiskovalce prepričali o verodostojnosti ponudbe. Tovrstnih primerov je z vedno bolj napredno tehnologijo vedno več, lažne spletne strani pa postajajo tudi vedno težje prepoznavne. Še vedno sicer velja, da je treba najprej preveriti zgornjo vrstico spletnega brskalnika, kjer se nahaja domena spletne strani. V primeru prave vladne, mora tudi tam pisati gov.si/drzavni-organi/vlada, karkoli drugega je znak, da spletna stran ni v resnici vladna. Če napis gov.si vidite zgolj na spletni strani kot žig ali logotip, to ni dovolj dobro dokazilo pristnosti, saj tovrstnega napisa za razliko od domene ni težko ponarediti. Poleg tega, da preverite domeno, pa se spomnite še na zimzeleno modrost - če je nekaj prelepo, da bi bilo res, najverjetneje tudi je.

Svoje podatke zadržite zase

V lažnem zapisu zlikovci denimo trdijo, da sta vlada in Banka Slovenije sodelovali pri razvoju finančne platforme AI CryptoCastle, v videoposnetku pa uporabnike vabijo k registraciji na platformi, imenovani Quatum AI. Za omenjeni projekt naj bi pri platformi porabili dve milijardi evrov, pri njegovem razvoju pa naj bi sodelovalo kar 14.000 inženirjev, zagotavljajo prevaranti. Vse to so seveda trditve, s katerimi poskušajo ustvarjalci prevare pridobiti zaupanje obiskovalcev, da bi ljudi še dodatno spodbudili k hitri odločitvi, jih opozarjajo, da se možnost prijave izteče že 5. novembra.

Obiskovalce nadalje pozivajo, naj v obrazec vnesejo osebne podatke, nato pa naj bi jih kontaktiral predstavnik platforme in jim pomagal pri prvem nakazilu. Tega seveda nikoli ne počnite. Ne na tej, ne na kateri drugi platformi, v aplikaciji, sms sporočilu. S Policije namreč skorajda vsak teden poročajo o primerih, ko so prevaranti občane pretentali, da so si denimo na mobilnik prenesli aplikacijo, nato pa so zlikovci preko nje vdrli v telefon in spletno banko ali druge finančne aplikacije ter ljudem pobrali ogromno denarja, pogosto življenjske prihranke. Svojih podatkov zato ne zaupajte nikomur. V primeru, da se klicatelj izdaja za predstavnika banke, prekinite klic ter svojo bančno poslovalnico pokličite sami, povejte, kaj se je zgodilo, ter vprašajte, ali so vas res klicali. Šele nato nadaljujte pogovor. Če menite, da se boste s tem osmešili, pa pomislite - bi raje izpadli smešno, ali ostali brez denarja? Velika večina bi najbrž izbrala prvo.