Zmago Jelinčič brez dlake na jeziku: »Še tam, kjer smo imeli pozicijo, smo zaj*! Smejijo se nam!« (VIDEO)

Predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je v izjavi, objavljeni v videoposnetku na Facebooku, ostro ocenil položaj Slovenije v mednarodni politiki. Prepričan je, da je država izgubila ugled in vpliv, kritike pa je usmeril tudi proti nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon.

Tanja Fajon. FOTO: Jože Suhadolnik

»Mi smo izgubili čisto vse,« je dejal in slovensko zunanjepolitično delovanje primerjal z majhnim psom, ki laja na konja.

»Saj, kdo nas je pa cenil? Noben v svetu Slovenije ne ceni! Mi smo izgubili čisto vse,« je bil odločen.

Po njegovem prepričanju Slovenija na mednarodnem prizorišču nima več prave teže, kar naj bi se kazalo tudi v odnosu drugih držav do naših najvišjih predstavnikov. »Saj se vidi, kam so nas pa povabili? A je kdo povabil kakšnega od teh naših visokih predstavnikov na kakšen uradni obisk? Ali pa: a je prišel kakšen predsednik kakšne normalne države v Slovenijo? Ne. Niti eden. Niti eden ni prišel,« je zatrdil.

Ostro nad Fajonovo: »Mi smo kokodakali«

Jelinčič se je obregnil tudi ob nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in njene izjave o pomenu Slovenije v mednarodnih odnosih. »Potem se pa neki repenčimo, recimo, ko se Fajonova na zunanjem ministrstvu repenči, kako je Slovenija pomembna. Slovenija še tam, kjer smo imeli pozicijo, smo zajebali čisto vse,« je dejal. Prepričan je, da bi morala Slovenija pri velikih mednarodnih konfliktih ravnati precej bolj zadržano. »Namesto da bi rekli: veste kaj, v teh velikih spopadih je Slovenija premajhna, da bi se lahko vpletala v to zadevo. Naj se zmenijo tisti, ki se lahko menijo, in tisti, katerih glas se posluša.« Toda po Jelinčičevem mnenju je Slovenija ravnala ravno nasprotno. »Ne. Mi smo kokodakali,« je pripomnil.

Zmago Jelinčič Plemeniti. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram

Slovenijo primerjal z majhnim psom, ki laja na konja

Svoje nezadovoljstvo je ponazoril še s slikovito primerjavo.

»To je tako, kakor ko se en majhen pes osaja pa laja na konja, konj pa brcne, pa tisti pes odleti nekam,« je dejal. Nadaljeval je še ostreje: »Nič ne pomenimo. Smejejo se iz Slovenije.« Jelinčič je zatrdil tudi, da Slovenije pogosto sploh ne najde na različnih tujih seznamih in pregledih držav, ki jih spremlja. »Dostikrat, v bistvu skorajda večinokrat, Slovenije niti navedene ni v tistih spiskih, kam bi nas vtaknili.« Za katere sezname gre, ni pojasnil.

Kaj čaka novo vlado?

Jelinčič meni, da bo morala sedanja vlada med svoje naloge uvrstiti tudi izboljšanje mednarodnega položaja države. »To bo naloga sedanje vlade. Tudi to,« je sklenil.