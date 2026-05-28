Zmajevi mladički praznujejo deset let

Človeške ribice iz Postojnske jame, ki so se izlegle leta 2016, bodo v soboto, 30. maja, praznovale deseti rojstni dan. Fenomen, ki je hitro postal svetovna senzacija, še danes privablja številne obiskovalce in medije z vsega sveta. O njem so poročali BBC, CNN, National Geographic, New York Times, The Guardian in še mnogi drugi.

V Postojnski jami so medtem vzpostavili specializiran jamski laboratorij in v sodelovanju z raziskovalci omogočili sistematično proučevanje človeških ribic. Danes se pri njih uspešno razvija 21 zmajevih mladičev. Leglo človeških ribic iz leta 2016 predstavlja silno redko in izjemno priložnost za znanost. Spremljajo lahko procese, ki se sicer odvijajo globoko v podzemlju in ostajajo očem skriti. Vodja jamskega laboratorija Katja Dolenc Batagelj je ob tem izpostavila tudi etično in odgovorno skrb za človeške ribice: »Postopki so zasnovani tako, da živali čim manj vznemirijo, vse poteka hitro, sistematično in neinvazivno, saj je dobrobit živali naše temeljno vodilo.«

Zgodba je dobila svoje najlepše nadaljevanje: mladiči so danes zdravi, lepo rastejo in se nemoteno razvijajo v tišini in temi posebnega dela Postojnske jame, nedaleč proč od turistične poti. Živijo v velikih akvarijih, po nekaj osebkov skupaj, redno jih obiskujeta zgolj domača jamska biologa, občasno pridejo biologi iz ljubljanske univerze. Nedavno so jih obiskali in dopolnili dolgoročni niz podatkov. Mladiče so pregledali, izmerili, stehtali in fotografsko dokumentirali ter nežno odvzeli brise kože za nadaljnje analize.

Doc. dr. Lilijana Bizjak Mali, ki leglo spremlja od začetka, je po tokratnem obisku pojasnila: »Mladiči danes merijo med 17 in 21,6 centimetra, tehtajo pa v povprečju od 8 do 11 gramov. Trenutno so približno na dveh tretjinah svoje končne velikosti. Nahajajo se v pozni mladostni fazi in bodo že kmalu začeli vstopati v vznemirljivo fazo spolne zrelosti.« Postojnska jama je sicer del biodiverzitetno najbogatejšega jamskega sistema na svetu: v njem živi več kot 150 pravih jamskih živali (ki živijo le v jamah in ne hodijo na površje), kar je več kot v kateri koli drugi jami na svetu.