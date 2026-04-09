Zna zaboleti! Ste slišali, kaj je Mesec rekel o Stevanoviću?

Svoboda, SD in Levica bodo pred petkovim glasovanjem o predsedniku DZ danes na sestanku poslanskih skupin opravile posvet o tem, »kako bomo ravnali, koga bomo predlagali«, je po seji vlade dejal sokoordinator Levice Luka Mesec. Želijo si predsednika DZ, ki bo funkciji primeren, je dodal. Imen, ki jih preigravajo, ni želel razkrivati.

»Zdi se popolnoma neprimeren«

Imen možnih kandidatov za predsednika DZ Mesec še ni želel razkrivati. Koga bodo v trenutnem koalicijskem trojčku podprli, naj bi izvedeli na petkovi ustanovni seji DZ. Ob tem je dodal, da se jim predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki se ga je med drugim omenjalo na tem mestu, »zdi popolnoma neprimeren«.

Stevanović: V stranki se poigravamo z idejo, da bi imeli svojega kandidata za predsednika DZ

N1 pa ob tem navaja, da je Stevanović dejal, da se v stranki poigravajo z idejo, da bi imeli svojega kandidata za to mesto. Povedal je, da mu tega položaja zaenkrat ni ponujal še nihče, da pa se zna zgoditi, da bi ga želeli imeti. Bi lahko bil ta kandidat prav on, pa je po poročanju N1 odgovoril: »Bomo videli poimensko, se pa zna zgoditi, da bi ga mi želeli imeti.«

Glede na to, da koalicijska križanka še ni rešena, je po oceni Mesca možno tudi, da bi dobili le začasnega predsednika DZ. Potrebnih 46 glasov za izvolitev predsednika DZ in tudi mandatarja trenutno po njegovi oceni nima zagotovljenih nobena stran. »Je pa v tej zmedi, ki smo jo po volitvah dobili, treba iskati najboljše možne poti in na tem v Levici in Vesni delamo,» je dejal.

Dolg mesec in pol sestavljanja vlade

»Kot kaže, je pred nami zelo dolg mesec in pol sestavljanja vlade, če bo to sploh uspešno,« je dodal. Ob tem pa v nasprotju s predsednikom SD Matjažem Hanom meni, da se desna vlada ne more sestaviti brez težav. Bi pa po njegovi oceni pomenila nevarnost, da bo »kaos, ki ga vidimo v svetu, pljusknil tudi v Slovenijo«.