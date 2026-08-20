Znaka Pozor, mačka ne sme postaviti! »Držijo se je kot pijanec plota, nič kaj niso človeški v Ljubljani«

OPOZORILO ZA VOZNIKE

Na prometni cesti ob lokalu na Goričkem so avti povozili že več muck. Kljub temu država ne usliši gostilničarke Inge, ki želi živali zavarovati.

Gostilničarka Ingrid Gomboc s svojimi potezami pogosto poskrbi, da glas o njeni Okrepčevalnici Ingrid v Puževcih na Goričkem seže še dlje kot le v deveto vas. To namreč ni zgolj lokal, kjer se vsi poznajo po imenu, to je prostor, ki je spisal številne takšne in drugačne zgodbe. Ena je povsem sveža. Ingrid, vsi jo kličejo Inga, je velika ljubiteljica živali. Lani septembra ji je skupina mlajših gostov v okrepčevalnico prinesla majhno mucko. »Rekli so mi, da jim je sledila, ko so peš šli k meni. Ker so se bali, da je kdo ne povozi, so jo vzeli s seboj.« Mirča – zakaj tako ime, je skrivnost – ...