Lokalne volitve: župane in svetnike bomo volili 15. novembra

15. novembra bodo redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji štiriletni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določen 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. Z zakonom je določeno, da se redne lokalne volitve opravijo tretjo nedeljo v novembru. Drugi krog županskih volitev v občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne uspe zbrati večine glasov, pa sledi 14 dni po prvem, letos torej 29. novembra.

V večjih občinah bodo občinske svete volili po proporcionalnem, v manjših pa po večinskem sistemu. V občinah z ustanovljenimi ožjimi deli pa bodo hkrati potekale še volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, saj se te v skladu z zakonom opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete. Razpišejo pa jih župani.

Z dnem, ki ga predsednik DZ določi za začetek volilnih opravil, se lahko začnejo zbirati tudi podpisi v podporo kandidaturam. Kandidate oz. kandidatne liste lahko namreč poleg političnih strank v občini predlagajo tudi volivci. V tem primeru mora biti kandidaturam priloženo zahtevano število podpisov volivk in volivcev. To pomeni podpise najmanj odstotka volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000.

Prihajajoče lokalne volitve bodo devete redne v samostojni Sloveniji, potekale pa bodo v 212 občinah. Prve so decembra 1994 potekale v takrat novoustanovljenih 147 občinah.