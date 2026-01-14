Zmaga za električno petko (FOTO)

Renult 5 je zmagal pred audijem A5 in dacio bigster, na slovenskem vrhu je nasledil škodo superb. Finalni izbor je po zaslugi Darsa potekal v novem, še neodprtem cestnem predoru Konovo, ki bo kmalu povezal Velenje s Slovenj Gradcem.

Renault 5 FOTO: Renault

Renault 5 e-tech electric je zmagovalec izbora za slovenski avto leta 2026. FOTO: Uroš Modlic

Renault 5 je zmagal s precejšnjo prednostjo, najbližji zasledovalec je bil audi A5,tretja je bila dacia bigster Manj točk sta v finalu zbrala četrta kia EV3 in peti hyundai inster.

Izbor slovenskega avta leta poteka od leta 1993. Do letos je uspelo zmagati 12 različnim avtomobilskim znamkam. Devetkrat je bil do letos na vrhu Volkswagen, po štirikrat pa sta zmagala Škoda in Renault. Škoda je bila na vrhu tudi lani, ko je največ glasov prejel njen model Superb.

V finalu so se po predhodnem novinarskem izboru (skupaj je bilo modelov 26) prvič merili kar trije električni avtomobili in dva s klasičnim oziroma hibridnim pogonom. Bralci sodelujočih medijev ste s svojimi glasovi največ uvodnih točk podelili prav renaultu 5, z dokajšnjo prednostjo pa je bil na vrhu tudi po glasovanju novinarjev vseh medijev.

Tokrat smo od glasovalcev in bralcev sodelujoči mediji – Atmosferci, Avtomobilnost-Val 202, Avto magazin, Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer-Avtomanija-Avto magazin, spletni portal Planet Siol.net – prejeli 21 tisoč glasov, med njimi smo kot vselej izžrebali tudi nagrajence. To so: Stanislav Kac (najem avtodoma Robeta), Majda M. Križman iz Ljubljane (komplet celoletnih pnevmatik Goodyear) in Aleksander Lavrič iz Ribnice (kartica MOL v vrednosti 1500 evrov)