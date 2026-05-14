Znana Slovenka iskreno o spopadanju z neplodnostjo: »Najbolj me je bolelo, ko so naju spraševali, zakaj nimava otrok«

Slovenska vplivnica Nika Mori je v zadnjem obdobju na družbenih omrežjih odkrito spregovorila o izkušnji neplodnosti in zdravljenju z oploditvijo z biomedicinsko pomočjo. Njena pot do nosečnosti ni bila kratka ali enostavna, temveč zaznamovana z negotovostjo, ponavljajočimi se postopki in izrazitimi čustvenimi nihanji, ki so vplivala tako na njeno vsakdanje življenje kot na partnerski odnos.

Prvi resen premik v razumevanju situacije se je zgodil po približno enem letu poskusov zanositve, ko so rezultati preiskav nakazali, da spontana pot verjetno ne bo mogoča. »Po približno enem letu truda in čakanja na rezultate sva se po slabših izvidih prvič res soočila z realnostjo, da bo pot verjetno vodila v IVF postopek,« je povedala za Slovenske novice. Kljub začetnemu šoku sta s partnerjem vztrajala pri optimizmu, čeprav se je kasneje izkazalo, da sta kompleksnost procesa močno podcenila. »Na začetku sva verjela, da bo šlo hitro, in da bo morda uspelo že v prvo, niti približno pa si nisva predstavljala, kako dolgotrajen in nepredvidljiv je lahko ta proces, ali da morda sploh ne bo šlo po pričakovanjih.«

V ospredju je bil predvsem občutek nemoči

Zdravljenje neplodnosti se ni izkazalo le kot medicinski izziv, temveč predvsem kot psihološka preizkušnja. Nika poudarja, da je bila prav čustvena komponenta tista, ki je najbolj zaznamovala celotno izkušnjo. »Psihološko je bila to zelo intenzivna izkušnja, ki je vplivala na veliko vidikov vsakdana. Ves čas so bila prisotna nihanja med upanjem in razočaranjem, kar je včasih zelo otežilo normalno funkcioniranje in lahkotnost v vsakdanjem življenju.« Ob tem sta se s partnerjem zavestno trudila, da ne bi celotnega življenja podredila enemu samemu cilju. »Kljub temu sva se zavestno trudila, da najino življenje ne bi bilo popolnoma definirano s tem procesom, ampak da ohranjava tudi druge stvari, ki naju veselijo.«

Poseben izziv je predstavljal tudi odnos do lastnega telesa. Občutek nemoči in izgube nadzora je bil v določenih trenutkih zelo izrazit, vendar se je skozi čas preoblikoval. »Ta občutek je bil v določenih trenutkih zelo močan, a sem ga skozi čas začela dojemati drugače, kot del procesa, ki ga ne morem popolnoma nadzorovati.« Ključno vlogo pri tem je imelo tudi zavestno opuščanje občutka krivde. »Pomembno mi je bilo, da se naučim, da si ne nalagam občutka krivde in da se ne obtožujem za stvari, na katere nimam vpliva.« Dodaja, da ji je bila pri tem v veliko pomoč tudi stalna psihološka podpora: »Psihološko podporo sem imela ves čas postopka.«

Ključna motivacija je bila želja po otroku

Proces IVF je pomembno vplival tudi na partnerski odnos. Dolgotrajno čakanje, negotovost in ponavljajoči se cikli upanja in razočaranja lahko par oddaljijo, zato je bilo po njenih besedah ključno zavestno vlaganje v odnos. »IVF proces te čustveno lahko oddalji, zato sva se morala zavestno truditi, da ostaneva povezana.« Komunikacija je bila pri tem bistvena. »Veliko sva delala na tem, da sva si sproti povedala, kako se počutiva, in da se nisva izgubila samo v postopkih in čakanju rezultatov. Kljub težkim obdobjem sva se trudila ohraniti občutek, da sva še vedno midva.«

Čeprav so fizični vidiki zdravljenja - hormonske terapije in posegi - zahtevni, Nika poudarja, da je največjo težo nosil prav psihološki vidik. »Najbolj zahteven je bil čustveni vidik, saj gre za stalno menjavanje upanja, strahu in razočaranja.« Ob tem dodaja, da proces zahteva tudi veliko organizacije in prilagajanja, vendar »psihična obremenitev tista, ki najbolj zaznamuje celoten proces«. Dvom je bil stalni spremljevalec, zlasti v obdobjih, ko rezultati niso bili takšni, kot sta si želela. Kljub temu sta vztrajala, vendar z jasno postavljeno mejo. »Vedno sva si bila enotna, da bova vztrajala, dokler bova čutila, da naju ta pot ne uničuje. Hkrati sva si pustila odprto možnost, da če bi kadarkoli začutila, da je pretežko ali da naju psihično preveč obremenjuje, bi tudi znala reči stop.« Ključna motivacija za nadaljevanje je bila želja po otroku. »Najbolj naju je vodila želja po otroku, pa tudi zavedanje, da sva želela poskusiti vse, kar je v najinih močeh.«

Pot, ki je bila polna dvomov in preizkušenj, se je končala z najlepšo novico - pričakujeta otroka.

Na njuno izkušnjo so vplivali tudi odzivi okolice. Nika poudarja, da so bila vprašanja in nasveti, čeprav pogosto dobronamerni, lahko zelo obremenjujoči. »Bolelo me je, ko so prihajali komentarji v smislu ‘zakaj nimata otrok’ ali ‘saj lahko posvojita’, pa tudi nenehni nasveti, za katere nisva niti prosila.« Takšne situacije so zahtevale jasno postavljanje meja. »Družbeni pritisk je bil prisoten skozi različne situacije, zato sva se morala naučiti postavljati meje in zaščititi svoj prostor.«

Pomembno oporo sta našla pri zdravstvenih strokovnjakih in bližnjih. »Zdravstveni strokovnjaki so imeli zelo pomembno vlogo, saj so nama dali občutek varnosti in zaupanja skozi celoten proces,« poudarja, ob tem pa dodaja, da je bila »tudi podpora bližnjih zelo dragocena, čeprav sva velik del poti ohranila zase«. Trenutek, ko sta prejela potrditev, da je postopek uspešen, opisuje kot enega najbolj intenzivnih v življenju. »Ko sem izvedela, da sem noseča ... ta trenutek je bil izjemno čustven, mešanica veselja, olajšanja in hkrati šoka, ker po tako dolgi in težki poti težko takoj verjameš, da je res.«

Svojo izkušnjo danes deli tudi zato, da bi drugim parom olajšala pot. Njeno sporočilo ostaja jasno in neposredno: »Da niso sami v tem procesu in da je vsak občutek, ki ga doživljajo, normalen.« Ob tem poudarja pomen podpore in razbremenitve. »Pomembno je, da si dovolijo poiskati podporo in da ne nosijo vsega sami.« IVF opisuje kot zahtevno, a prehodno pot, pri kateri je ključno ohraniti stik s seboj in partnerjem. »Naj si ne nalagajo dodatnega pritiska in naj poslušajo sebe. Gre za zahtevno pot, ki pa jo je lažje prehoditi, če ostaneš povezan s sabo in s partnerjem.«