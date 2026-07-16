Slovenska ustvarjalka vsebin Ajda, ki na TikToku ustvarja pod imenom Ajda tuki, je iz bolniške postelje na Infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana objavila videoposnetek, v katerem je opisala svojo izkušnjo z obravnavo po napotitvi iz Splošne bolnišnice Kranj. Med drugim je zatrdila, da je na pregled čakala štiri ure, ob pregledu pa naj bi ji dejali, da je mlada in da bo bolezen prebolela.

Ob videoposnetku je zapisala: »Ko pridem na vrsto, človek pričakuje vsaj malo pomoči in razumevanja pacienta, ne pa da ga pošljejo domov ...« V videu je pojasnila, da so jo zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja iz kranjske bolnišnice napotili na Infekcijsko kliniko v Ljubljani. »Tam so mi rekli, da sem v zelo slabem stanju, da se komaj premikam, da nisem odzivna. Dali so mi dve vrečki infuzije, ker sem bila tako dehidrirana,« je povedala.

Po prihodu v Ljubljano naj bi sledilo večurno čakanje. »Vsi hodijo mimo, nobenega ni nikjer, zdravniki so neodzivni,« je dejala. Kot je še povedala, je zaradi hude dehidracije težko prišla do odvzema krvi. »Prosila sem, če lahko iz te kljukice vzamejo kri, ker so me špiknili že tukaj, pa tukaj, pa na drugi roki. Kri enostavno ni šla ven. To je bila edina žila, ki je delala. Rekli so mi: 'To ni moj problem. Pojdi domov, saj si še mlada.'«

Povedala je tudi, da se zdravi zaradi hude okužbe želodca in da štiri dni ni mogla ne jesti ne piti. »Sem dehidrirana, zato sem tukaj, da mi organi ne začnejo odpovedovati, da dobim infuzijo,« je dejala. »Šla sem oddat blato in ostale laboratorije, da mi dajo zdravilo, pa nočejo narediti oziroma na polički čakajo moji vzorci, ker jih sploh ne dajo v laboratorij,« je povedala. Kljub kritikam je posebej izpostavila medicinske sestre, za katere je dejala, da svoje delo opravljajo vestno. »Sestre se trudijo in so prijazne, ampak tudi one iščejo doktorje, ker brez napotnice oziroma brez njihovih navodil ne smejo delati določenih stvari,« je dejala. Ob tem je pohvalila tudi zdravstveno osebje Splošne bolnišnice Kranj. »Iskreno hvala Kranju, da sem dobila res prijazno sestro in zdravnico, ki sta se pogovarjali z mano in mi pomagali, da sem sploh prišla malo k sebi,« je zaključila.

Nekateri opozarjajo na preobremenjenost zdravstva

Njena objava je na družbenih omrežjih sprožila številne odzive. Del uporabnikov je zapisal, da so tudi sami že doživeli podobne izkušnje. »Ko bo vsak na svoji koži to doživel, bo začel drugače razmišljati,« je zapisala Suzana. Tjaša je medtem delila izkušnjo svojega moža in navedla, da so mu na eni od urgenc dvakrat postavili napačno diagnozo, medtem ko naj bi v drugi bolnišnici težavo hitro prepoznali.

Na drugi strani so številni opozorili, da so urgentni oddelki poleti pogosto zelo obremenjeni in da paciente obravnavajo po sistemu triaže. »Triaža pomeni, da so bolniki pregledani glede na stopnjo nujnosti, ne glede na to, kdaj pridejo,« je zapisala ena od komentatork. Oglasili so se tudi zdravstveni delavci. Viktorija, ki je zapisala, da dela v zdravstvu, je poudarila, da razume stiske pacientov, hkrati pa opozorila na zahtevne razmere, v katerih zaposleni opravljajo svoje delo. Med komentarji je bilo mogoče prebrati tudi številna sporočila podpore zdravnikom in medicinskim sestram.