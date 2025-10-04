Znana Slovenka žaluje, mnogo prezgodaj je umrla njena sestra (FOTO)

Znana podjetnica in televizijski obraz Andreja Medvedič je na družbenih omrežjih sporočila žalostno vest – za vedno se je poslovila njena sestra Nataša, s katero sta skupaj vodili ljubljanski wellness.

Nataša Medvedič je leta 2013 zbolela za rakom dojke, na začetku njenih štiridesetih. Leta 2022, ko se je bolezen ponovila že tretjič, je o svoji bolezni spregovorila za Vizito.

»Za veliko noč me začne boleti glava in pogruntamo, da je pet metastaz na možganih. Tako da zdaj obsevanje, je bilo dva meseca res zelo naporno, ampak zdaj bo šlo na gor, ker sem zamenjala terapijo in bi se moralo to, ta grozna oteklina in vse bi moralo počasi iti nazaj,« je dejala takrat.