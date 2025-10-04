  • Delo d.o.o.
Znana Slovenka žaluje, mnogo prezgodaj je umrla njena sestra (FOTO)

Na zadnjo pot so jo pospremili ta teden.
Andreja je bila tudi med Vražjimi damami. FOTO: Planet TV
Andreja je bila tudi med Vražjimi damami. FOTO: Planet TV
N. B.
 4. 10. 2025 | 13:30
0:55
Znana podjetnica in televizijski obraz Andreja Medvedič je na družbenih omrežjih sporočila žalostno vest – za vedno se je poslovila njena sestra Nataša, s katero sta skupaj vodili ljubljanski wellness. 

Nataša Medvedič je leta 2013 zbolela za rakom dojke, na začetku njenih štiridesetih. Leta 2022, ko se je bolezen ponovila že tretjič, je o svoji bolezni spregovorila za Vizito. 

»Za veliko noč me začne boleti glava in pogruntamo, da je pet metastaz na možganih. Tako da zdaj obsevanje, je bilo dva meseca res zelo naporno, ampak zdaj bo šlo na gor, ker sem zamenjala terapijo in bi se moralo to, ta grozna oteklina in vse bi moralo počasi iti nazaj,« je dejala takrat.

Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
