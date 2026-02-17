Znana slovenska zdravnica se po očitkih umika: »Jaz sem se zavedala, da molim roko v žrelo pošasti«

Znana slovenska zdravnica in vplivnica, ki s sledilci deli nasvete o zdravju, dobrem počutju, ukvarja pa se tudi s prodajo prehranskih dopolnil, se umika z družabnih omrežij. Na to so Ano Debevc Prašnikar, kot je povedala v nagovoru na svojem Instagram profilu, napeljala domnevna natolcevanja, ki se pojavljajo v nekaterih medijih, in sicer, da naj bi širila »lažne in izmišljene vsebine« o domnevnih spolnih napadih v Ljubljani, v katere naj bi bili vpleteni migranti. Obtožbe so vplivnico močno pretresle, saj da tovrstnih očitkov ni vajena, in da gre za »politično motiviran napad nanjo«. »Članek je diskreditacija mojega dobrega imena, moje družine, strokovnega dela in podjetniške poti,« je med drugim dejala in komentirala tudi navedbe, da naj bi se njeno podjetje za prodajo prehranskih dopolnil v zadnjih dveh letih zaradi »domnevnega zavajanja strank znašlo pod lupo številnih inšpekcijskih organov«, njena prehranska dopolnila naj bi bila daleč od zelo kvalitetnih, mnoge formulacije zelo vprašljive.

Ljudi naj bi zmotil predvsem njen »sanjski kakav« oziroma njegova cena, 250-gramska vrečka kakava se namreč prodaja po ceni 79 evrov. »Če naš kakav ne bi imel učinka, tega ne bi delali, ker se ne bi prodajal,« se je omenjeno odzvala Debevc Prašnikar, ki pojasnjuje, da ponudba vedno zasleduje povpraševanje. »Če vam ta kakav ne služi, ga pač ne kupujte, mi ga bomo nehali delat in ne bomo več služili od kakava, saj to je čisto preprosta logika,« je še dodala zdravnica, ki vztraja, da je bila in je vedno transparentna. »Jaz sem se zavedala, da molim roko v žrelo pošasti,« je še dejala vplivnica, ki ima, kot pravi, trenutno veliko dela, kot mama, gospodinja, podjetnica, zmotilo in prizadelo pa jo je tudi to, da ne čuti javne podpore ljudi ob omenjenih napadih, podpora prihaja, pravi, zgolj v njen osebni nabiralnik, kar se ji ne zdi dovolj. »Zato se bom zdajle malo umaknila do marca,« je zaključila čustveni nagovor Ana Debevc Prašnikar, ki kljub temu ne bo nehala pomagati in svetovati: »Moje poslanstvo bo vedno izobraževanje in spodbujanje kritičnega mišljenja. Delo za ljudi, z ljudmi, v dobro ljudi.«