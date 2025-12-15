Znane so nove cene bencina, dizla in kurilnega olja. Toliko vas stanejo od polnoči dalje

Omenjene cene bodo veljale do vključno 29. decembra, je danes objavilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,513 evra, dizel okoli 1,530 evra in kurilno olje okoli 1,153 evra na liter.

Vlada je trošarine zvišala. Pri 95-oktanskem bencinu jo je z 0,48703 evra na liter zvišala na 0,49934 evra na liter. Pri dizelskem gorivu jo je z 0,41250 evra na liter zvišala na 0,43869 evra na liter, pri kurilnem olju pa z 0,14619 evra na liter na 0,17700 evra na liter. Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter največ 0,08 evra za liter za kurilno olje.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.