NEKAJ GOR, NEKAJ DOL

Znane so nove cene goriv: nekateri jih bodo bolj veseli, drugi manj

Cene bodo veljale do vključno ponedeljka, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.
Simbolična slika FOTO: Lemon Photo Getty Images
STA, M. J.
 28. 4. 2026 | 15:12
 28. 4. 2026 | 15:42
Liter bencina zunaj avtocest in hitrih cest bo od srede z 1,635 evra dražji za tri cente. Cena litra dizla se bo znižala za 2,8 centa na 1,708 evra, kurilnega olja pa za 3,4 centa na 1,352 evra. Trošarin vlada ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno ponedeljka, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Za dizel in kurilno olje so trošarine že na najnižji dovoljeni ravni, nekaj prostora za znižanje je še pri 95-oktanskem bencinu. Trošarina je za liter 95-oktanskega bencina določena pri 0,47457 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra. Če cen ne bi regulirali in ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo za liter 95-oktanskega bencina treba po oceni ministrstva odšteti okoli 1,801 evra, za liter dizla okoli 1,891 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,557 evra.

Marže trgovcev omejene

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter. Cene reguliranih naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se od 24. marca izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen naftnih derivatov in spreminjajo na vsak teden dni. Pred tem je bilo usklajevanje 14-dnevno. 

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto. Na večini Petrolovih bencinskih servisov na avtocestah je treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,76 evra, za liter dizla pa okoli 1,86 evra. Na Molovih črpalkah so cene nekoliko nižje.

