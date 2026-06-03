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24-URNI LINČ

Znanemu internetnemu poslovnežu spet povzročajo težave: razjezil je neplačnike, odgovorili z uničevanjem

Po nesreči razkril imena dolžnikov, ti pa so se grdo maščevali.
Lani so ga fizično napadli, tokrat so ga žalili na internetu. FOTOGRAFIJi: Osebni arhiv
Lani so ga fizično napadli, tokrat so ga žalili na internetu. FOTOGRAFIJi: Osebni arhiv
Roman Turnšek
 3. 6. 2026 | 07:20
5:38
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Ime Žan Nekrep bržkone v Sloveniji ni znano le med tistimi, ki se ukvarjajo s kriptovalutami in internetno prodajo, ampak tudi širše. Prvi poznajo njegovo delo in rezultate, drugi pa so njegovo ime zasledili tudi v črni kroniki in podobnih rubrikah. Nekrep se namreč redno sooča s težavami in škodo, ki mu jo iz različnih razlogov povzročajo drugi.

Vidni naslovi

Lani so ga s partnerico fizično napadli in mu grozili v javnosti, vsake toliko kdo razširi kakšne govorice, te dni pa je potekala internetna vojna. Kot zatrjuje Žan, ne po njegovi krivdi. Vse skupaj je, kot navaja, povzročila tehnična napaka. »Zataknilo se je pri vprašanju glede plačila za uporabo storitve, nato pa se je sprevrglo v usklajen napad, ki je vključeval več Slovencev, hude obtožbe in grožnje. Zadevi je šele po 24 urah pekla, neprespani noči in hudem stresu naredila konec napoved policijskega pregona,« nam je zaupal.

Začelo se je povsem običajno – s preverjanjem plačil za storitve, ki so jih neplačniki naročili. Žan trdi, da jih je izpolnil nad pričakovanji, povsem drugače pa meni nasprotna stran. Nekrep je skupino uporabnikov, ki naj bi več mesecev brezplačno uporabljali njegove storitve in prejemali tedenske kriptokovance za zaslužke in izobraževanja, vljudno povprašal, ali lahko preverijo plačilo položnice za opravljene storitve. Iz knjigovodske evidence je tisti trenutek namreč izhajalo, da znesek namreč ni poravnan.

Veliko ljudi v Sloveniji ne verjame v spletni zaslužek in namerno povzroča škodo.

»Zaradi nepredvidene tehnične težave je prišlo do začasne vidnosti e-poštnih naslovov nekaterih prejemnikov. To majhno razpoko v sistemu je peščica neplačnikov izkoristila za brutalen povračilni ukrep,« pove. Po nesreči naj bi se namreč razkrila imena dolžnikov tudi drugim. To je nekatere tako razjezilo, da so na internetu zanetili pravo vojno. »Namesto da bi javili glede plačila, so posamezniki, ki so mesece na moje stroške pridobivali znanje in kriptokovance za zaslužek, prešli v hud napad. Več kot 100 strankam so poslali e-pošto s težkimi obtožbami o domnevnem zavajanju in nategovanju. Njihov cilj je bil jasen, uničiti ugled človeka, ki jim je omogočil dostop do svojih vsebin,« razloži.

24-urni linč

Zatrjuje, da sam ni naredil prav ničesar narobe in da ga je ravnanje nasprotne strani šokiralo. Predvsem pa ne more razumeti, zakaj se je bilo treba tako burno odzvati. »Vse, kar sem obljubil, sem dostavil. Omogočam tudi vračilo denarja, če kdo ni zadovoljen. Vse, kar objavim, sam počnem in vedno imam rezultate, ki jih lahko kadar koli pokažem. Vsak kovanec sam kupim in posnamem video. Veliko jih je naredilo zelo dobro zaslužke. Tukaj pa ni šlo za nezadovoljstvo, ampak za namerno povzročanje škode,« meni.

Če bo treba, bo iskal pravico na sodišču.
Če bo treba, bo iskal pravico na sodišču.

Stvari pa se niso ne razčistile ne ustavile pri elektronski pošti, ampak se razširile na družbena omrežja. »Znašel sem se pod izjemnim pritiskom, saj so lažne obtožbe deževale z vseh strani, škoda za mojo blagovno znamko je bila iz ure v uro večja.« Ker je početje razumel kot usklajen poskus javnega linča, je objavil javno obvestilo, da je bil tarča hudega napada in da bo zadevo predal policijski postaji v Ljubljani, če se nadlegovanje in širjenje neresnic ne končata nemudoma.

Vsak kovanec sam kupim in posnamem video.

»Vsakega od napadalcev sem tudi osebno poklical. V manj kot uri po napovedi vpletanja organov pregona so se umaknili. Tišina, ki je sledila, je potrdila, da so se akterji zavedali nezakonitosti svojih dejanj. Ampak 24 ur namernih pritiskov je bilo res hudih. Še posebno ker vsem nisem mogel povedati svoje plati zgodbe, saj so mnogi videli le zapise napadalcev,« pojasni.

Začel z ničle

Čeprav mu je uspelo ustaviti gonjo, opozarja na širši problem digitalne dobe – kako hitro lahko peščica zlonamernih povzroči dolgoročno škodo podjetniku, ki se trudi pri svojem poslu. »Z mojo pomočjo se omogoča spletni zaslužek drugim. Žal veliko ljudi v Sloveniji ne verjame v spletni zaslužek in namerno povzroča škodo. Začel sem iz nič in sem 25 let v poslu ter sem tvegal vse, kar imam, da bi dokazal, da je mogoče. V to tveganje je bil vključen tudi bančni kredit, ki ga ne bi nikdar vzel, če v to, kar počnem, ne bi verjel. Kljub govoricam in lažem, ki jih širijo o meni vsake toliko, nimam česa skrivati. Javno objavljam svoje rezultate. Z vsakim poslom, ki ga priporočam, se tudi sam ukvarjam, od prodaje izdelkov na Amazonu v ZDA do zaslužkov na področju kriptovalut,« pove.

Ima že šest podjetij po svetu, ki vsa poslujejo korektno. Pravi, da tudi te rezultate lahko vsak preveri in vidi, kakšne prihodke dosegajo. »Nekatere neplačnike sem razjezil, ker sem zahteval tisto, kar je pošteno in kar jih zavezuje. Odgovorili so z uničevanjem. Čeprav se je vihar polegel, madež na ugledu in povzročena poslovna škoda ostajata,« poudarja.

Šest podjetij ima po svetu.

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Znanemu internetnemu poslovnežu spet povzročajo težave: razjezil je neplačnike, odgovorili z uničevanjem