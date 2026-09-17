Znani in pijani: Sarkiću grozi zapor?! Tu je seznam vplivnih slovenskih politikov, ki so vozili pod vplivom (FOTO)

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je v preteklosti v nemilost policistov padlo že kar precej slovenskih politikov. Vse od župana občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah Davida Klobase pa do nekdanjega ministra za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrika Gjerkeša. Pred šestimi dnevi, 11. septembra okrog 21.50, pa se jim je pridružil tudi Denis Sarkić. Enainpetdsetletnik sicer ni politik, je pa z njo vsekakor povezan, saj je asistent evropskega poslanca Matjaža Nemca. Nekoč je bil tudi predstavnik za odnose z javnostjo pri Socialnih demokratih.
Hrvaška policija ga je v petek ustavila med rutinsko kontrolo na Šijanski cesti v Pulju. Sarkić jim je moral pokazati vozniško dovoljenje, opraviti je moral tudi alkotest. Potem pa se je zapletlo. Policistom naj bi namreč predložil ponarejeno vozniško, v krvi pa naj bi imel kar 2,26 promila alkohola. Kot je še poročal hrvaški spletni portal 24sata.hr, so ga policisti zaradi kršitve zakona o varnostni cestnega prometa kaznovali z 2640 evri. Zaradi suma, da je storil kaznivo dejanje ponarejanja listin, pa bo zoper njega podana kazenska ovadba pristojnemu državnemu tožilcu. Po navedbah portala so ga policisti tudi pridržali, pri čemer naj bi uporabili prisilna sredstva in mu preventivno nadeli lisice.
Življenje nas vsak dan znova preizkuša ter uči ponižnosti.
Ko je zadeva v torek najprej zakrožila po hrvaških, nato pa tudi slovenskih medijih, se je oglasil tudi Sarkić. »Zavedam se resnosti dogodka na Hrvaškem, ki sem ga povzročil z nepremišljeno vožnjo pod vplivom alkohola in obžalujem povzročeni incident, ki je prizadel mojo družino, prijatelje in sodelavce, za kar se vsem skupaj iskreno opravičujem,« je zapisal prek svojega profila na omrežju X. Dodal je, da v postopku s policijo in ostalimi pristojnimi hrvaškimi organi sodeluje ter bo spoštoval njihove odločitve. »Ker postopek v Pulju še poteka, ga ne želim javno komentirati,« je zapisal in še, da bo do zaključka postopka ostal na izrednem dopustu, »o čemer sem se dogovoril z mojim šefom Matjažem Nemcem«. Svoj zapis je z vnovičnim opravičilom sklenil: »Življenje nas vsak dan znova preizkuša ter uči ponižnosti.«
Znani pijani
Maj 2025
Svetotrojiški župan David Klobasa
(0,68 promila)
Oktober 2023
Generalni državni
tožilec Drago Šketa (0,7 promila)
Avgust 2019
Koprski podžupan Patrik Peroša
(1,91 promila)
Januar 2018
Postojnski župan
Igor Marentič
(1,73 promila)
December 2010
Takratni minister
Henrik Gjerkeš
(1,28 promila)
Da do zaključka postopka zadevo težko komentira, je v odzivu sporočil tudi Nemec. Pojasnil je, da sta se s Sarkićem dogovorila, da bo ta do konca postopka na izrednem dopustu. »Trdno sem prepričan, da mora vsakdo, ki stori napako, zanjo tudi odgovarjati. Verjamem, da bodo pristojni organi hitro opravili svoje delo ter da bo gospod Sarkić konstruktivno sodeloval v postopku in sprejel morebitno kazen oziroma posledice svojih dejanj,« je še sporočil evropski poslanec. Za uporabo ponarejene javne listine je po hrvaškem kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 6 mesecev do 5 let zapora.
Sarkić v avtu ni bil sam. Hrvaški mediji so pisali, da sta bila z njim brat Mark Sarkić in visoka članica hrvaške stranke SDP v mestu Buje Bojana Puzigaća. »Res je, da sem bila sopotnica na zadnjem sedežu vozila, ki ga je ustavila policija,« se je na vse skupaj odzvala novinarjem 24sata.hr. Dodala je, da ni vedela, da je bil voznik pijan, pa tudi o domnevnih nepravilnostih v zvezi z njegovim vozniškim dovoljenjem. »Na njihovo zahtevo sem policiji posredovala svoje točne osebne podatke in v celoti sodelovala. Naj pristojni organi ugotovijo vse okoliščine v zvezi z voznikom,« je sklenila Puzigaća. Njena politična in poklicna pot se je začela leta 2012, ko je delala kot svetovalka za projekte EU. Nakar je odšla v hrvaški parlament, kjer je bila svetovalka poslanskega kluba SDP, nato pa pomočnica Predraga Freda Matića med njegovim mandatom v Evropskem parlamentu. Danes, kot še piše omenjeni portal, je predsednica mestnega sveta v Bujah, dela pa tudi kot vodja javnih naročil v zasebnem podjetju.