Znani in pijani: Sarkiću grozi zapor?! Tu je seznam vplivnih slovenskih politikov, ki so vozili pod vplivom (FOTO)

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je v preteklosti v nemilost policistov padlo že kar precej slovenskih politikov. Vse od župana občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah Davida Klobase pa do nekdanjega ministra za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrika Gjerkeša. Pred šestimi dnevi, 11. septembra okrog 21.50, pa se jim je pridružil tudi Denis Sarkić. Enainpetdsetletnik sicer ni politik, je pa z njo vsekakor povezan, saj je asistent evropskega poslanca Matjaža Nemca. Nekoč je bil tudi predstavnik za odnose z javnostjo pri Socialnih demokratih.

Matjaž Nemec pravi, da mora vsakdo, ki stori napako, zanjo tudi odgovarjati. FOTO: Jože Suhadolnik

Izredni dopust

Hrvaška policija ga je v petek ustavila med rutinsko kontrolo na Šijanski cesti v Pulju. Sarkić jim je moral pokazati vozniško dovoljenje, opraviti je moral tudi alkotest. Potem pa se je zapletlo. Policistom naj bi namreč predložil ponarejeno vozniško, v krvi pa naj bi imel kar 2,26 promila alkohola. Kot je še poročal hrvaški spletni portal 24sata.hr, so ga policisti zaradi kršitve zakona o varnostni cestnega prometa kaznovali z 2640 evri. Zaradi suma, da je storil kaznivo dejanje ponarejanja listin, pa bo zoper njega podana kazenska ovadba pristojnemu državnemu tožilcu. Po navedbah portala so ga policisti tudi pridržali, pri čemer naj bi uporabili prisilna sredstva in mu preventivno nadeli lisice.

Življenje nas vsak dan znova preizkuša ter uči ponižnosti.

Ko je zadeva v torek najprej zakrožila po hrvaških, nato pa tudi slovenskih medijih, se je oglasil tudi Sarkić. »Zavedam se resnosti dogodka na Hrvaškem, ki sem ga povzročil z nepremišljeno vožnjo pod vplivom alkohola in obžalujem povzročeni incident, ki je prizadel mojo družino, prijatelje in sodelavce, za kar se vsem skupaj iskreno opravičujem,« je zapisal prek svojega profila na omrežju X. Dodal je, da v postopku s policijo in ostalimi pristojnimi hrvaškimi organi sodeluje ter bo spoštoval njihove odločitve. »Ker postopek v Pulju še poteka, ga ne želim javno komentirati,« je zapisal in še, da bo do zaključka postopka ostal na izrednem dopustu, »o čemer sem se dogovoril z mojim šefom Matjažem Nemcem«. Svoj zapis je z vnovičnim opravičilom sklenil: »Življenje nas vsak dan znova preizkuša ter uči ponižnosti.«

Znani pijani Maj 2025 Svetotrojiški župan David Klobasa

(0,68 promila) Oktober 2023 Generalni državni

tožilec Drago Šketa (0,7 promila) Avgust 2019 Koprski podžupan Patrik Peroša

(1,91 promila) Januar 2018 Postojnski župan

Igor Marentič

(1,73 promila) December 2010 Takratni minister

Henrik Gjerkeš

(1,28 promila)

Da do zaključka postopka zadevo težko komentira, je v odzivu sporočil tudi Nemec. Pojasnil je, da sta se s Sarkićem dogovorila, da bo ta do konca postopka na izrednem dopustu. »Trdno sem prepričan, da mora vsakdo, ki stori napako, zanjo tudi odgovarjati. Verjamem, da bodo pristojni organi hitro opravili svoje delo ter da bo gospod Sarkić konstruktivno sodeloval v postopku in sprejel morebitno kazen oziroma posledice svojih dejanj,« je še sporočil evropski poslanec. Za uporabo ponarejene javne listine je po hrvaškem kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 6 mesecev do 5 let zapora.

Bojana Puzigača je bila v avtu, ki ga je vozil Sarkić. FOTO: grad buje