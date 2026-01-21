  • Delo d.o.o.
ŠKANDAL?

Znani komentator brutalno nad Janšo! Padli očitki o hujskanju Slovencev po rasnem ključu

Igor Pribac se pritožuje, ker naj bi šef SDS s citiranjem ustave promoviral gesla skrajne desnice.
Igor Pribac in Janez Janša. FOTO: Matej Družnik/Blaž Samec

Igor Pribac. FOTO: Matej Družnik

Janez Janša. FOTO: Blaž Samec

Igor Pribac in Janez Janša. FOTO: Matej Družnik/Blaž Samec
M. U.
 21. 1. 2026 | 18:43
Šef SDS Janez Janša je na omrežju Facebook nedavno sporočil: »V Ustavi Republike Slovenije je zapisano, da je Slovenija država slovenskega naroda — kar pomeni, da brez Slovencev ni Slovenije. Prav zato bomo v ospredje postavili slovenskega človeka, njegovo dostojanstvo, prihodnost in obstoj,«.

Janša parafraziral Hitlerja, v Ljubljani vsa levica na nogah! To bodo zahtevali (VIDEO)

Hudi očitki o hujskanju Slovencev po rasnem ključu

Te besede pa so močno šle v nos političnem komentatorju Igorju Pribcu, ki ob tem omenja kar škandal. »Bivši in kandidat za bodočega PV SLO širi protiustavne neresnice o SLO Ustavi in hujska državljane enega proti drugemu po narodnem oz. rasnem ključu. Škandal je tudi, da mu že dva dni tega nihče ne očita. In da ga NSi tu prehitega po desni. Škandal.«

»Slovenijo Slovencem«

»Slovenijo Slovencem« je politično/nacionalistično geslo, ki  pomeni idejo »Slovenija naj pripada Slovencem«,torej da naj imajo (etnični) Slovenci prednost pred drugimi. V politiki ga je kot del programskega slogana že v zgodnjih 90. letih uporabljala Slovenska nacionalna stranka (SNS), povezuje se tudi z z neonacističnimi/skinheadovskimi vzkliki, pojavlja na shodih in objavah skupin, kjer ga povezujejo z antiimigrantskimi sporočili.

Ekskluzivno: izpoved slovenskega profesorja, ki naj bi bil spolni predator

In še, nadaljuje Pribac: »"Slovenija Slovencem" (SS) je vzklik skrajne desnice, ki neposredno in zavestno tepta 3. člen SLO ustave. Zato toliko uspešnih ićev v SLO politiki. Ustvarja jih skrajna desnice. In odsotnost zmerne.«

Slovence svarijo pred Janšo! Jenull ga nasadi zaradi »zapiranja pipic«, Inštitut 8. marec trdi, da zavestno laže (VIDEO)

Več iz teme

SlovenijaSDSJanez JanšaškandalIgor Pribac
