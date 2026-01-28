Znani krški sladoledar bi z 2000 kepicami podkupil podžupana

KONKURENCA

Gzim Kahrimani trdi, da se je bal za eksistenco. Soobtožena takratna podžupan in župan očitke zavračata.

Znani dolgoletni krški sladoledar Gzim Kahrimani si v začetku leta 2021 ni želel, da bi le nekaj metrov stran od njegove Jagode v lokalu, ki je bila v lasti Občine Krško, sladoled prodajal še njegov bratranec Lirim Kahrimani. Ker je bil zaradi morebitne konkurence zelo zaskrbljen, se je obrnil na znance in eden od njih mu je predlagal Silva Krošlja. Ta je bil takrat krški podžupan, a Gzim je mislil, da je župan. »Prosil sem ga za pomoč, vendar je bil zelo neodziven in sem imel občutek, da se me hoče znebiti. V svoji nemoči sem mu poslal SMS in mu obljubil za pomoč 1000 oziroma 2000 kepic ...