Škandal z znanim ljubljanskim baletnikom: vinjen napadel policista, zdaj je sodišče odločilo

ČAKAL SEDEM LET

Iulian Anatol Ermalai je kaznivo dejanje storil pred skoraj osmimi leti. Šele včeraj je slišal obsodilno sodbo in se pred tem pokesal.

Rednim obiskovalcem SNG Opera in balet Ljubljana je ime Iulian Anatol Ermalai eno od bolj znanih. Gre za tamkajšnjega člana baletnega ansambla, ki se je skozi številne sezone, kot ga opišejo v omenjeni kulturni ustanovi, razvil v pomembnega plesalca manjših in večjih solističnih vlog. Član baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana je postal leta 1994. V njegovem zasebnem življenju pa se bo 8. februar 2019 zagotovo zapisal na posebno, a neslavno mesto. »Žal mi je, da se je to zgodilo. Nisem pričakoval takšnega razpleta. Naredil sem napako. Bil sem vinjen in mi je za storjeno zelo žal,« ...