Znani ljubljanski gostinec doma odkril kamere in mikrofone: »Ni kosti na mojem telesu, ki je policija ni polomila«

POLITIČNI PRITISKI

Bojan Veličković se je zaradi političnih pritiskov v Srbiji preselil v Ljubljano. Vloma v njegov lokal sta opozorilo iz Beograda, je prepričan gostinec.

Bojan Veličković je nekdanji tehnični direktor gledališča v Beogradu, trenutno pa najemnik lokala Borza piva v Savskem naselju v Ljubljani. V lokal je bilo aprila vlomljeno kar dvakrat, najemnik pa je prepričan, da vloma nista bila naključna, temveč gre za opozorilo. Veličković je namreč tik pred epidemijo covida-19 zaradi političnih pritiskov v rodni Srbiji v Sloveniji zaprosil za delovni vizum in se z družino, najstnikom in ženo veterinarko, preselil v Ljubljano. »V Beogradu so moji družini sledili, v stanovanju smo odkrili kamere, mikrofone, vse mogoče,« našteva. »Strah me ni, imam pa zelo ...