V drugem krogu županskih volitev v Ljubljani se bosta pomerila aktualni župan Zoran Janković in Luka Mesec. Pred drugim krogom so kolegi na Delu zbrali argumente njunih podpornikov, med katerimi so tudi nekateri znani obrazi slovenske politike, kulture in javnega življenja.

Möderndorfer: »Mesec nima izkušenj z vodenjem tako velikega mesta«

Najbolj ostro se je do Mesca opredelil pesnik, pisatelj in dramatik Vinko Möderndorfer, ki podpira Jankovića. Mesca je primerjal z Janezom Janšo: »Na soočenju ni bil fer. V dvorani je imel svoje ploskače, ki so odkrito navijali zanj. V tem me je spomnil na Janeza Janšo. Očitno se premnogi učijo od pokvarjenih učiteljev.«

Möderndorfer Mesca med drugim označuje za karierista in mu očita, da širi nedokazane govorice o aktualnem županu. »Ne maram karieristov in samoljubnežev, ki jim je mar samo za lastno službo,« je zapisal. Meni, da Mesec nima izkušenj z vodenjem tako velikega mesta in da za njegovimi obljubami ni dovolj konkretnih načrtov. »Je odličen poslanec, zato človek toliko manj razume, zakaj sili na položaj, ki ga ne bo mogel obvladati,« je zapisal Möderndorfer, ki napoveduje, da bo na županskih volitvah glasoval za Jankovića, na parlamentarnih pa še naprej za Levico in Mesca.

Vinko Möderndorfer. FOTO: Voranc Vogel

Čeferin: »Ljubljana je danes lepša, prijaznejša in bolj urejena kot pred dvajsetimi leti«

Na drugi strani Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, poudarja predvsem Jankovićevo poznavanje mesta in njegovo pozornost do podrobnosti. Spomnil je na županove obiske gradbišč, kjer se ustavlja, pogovarja z delavci in spremlja napredek projektov. »Te pozornosti do podrobnosti ni mogoče igrati,« je poudaril Čeferin. Prepričan je, da je Ljubljana danes lepša, prijaznejša in bolj urejena kot pred dvajsetimi leti. Ob tem je dodal, da pri izbiri župana ne bi smelo biti odločilno osebno simpatiziranje ali politična pripadnost, temveč opravljeno delo.

»Šteje, kaj je naredil za mesto. Glasovati proti zgolj zaradi političnega načela, brez premisleka o doseženem, se mi zdi odvečno tveganje in nepotreben eksperiment,« še meni Čeferin. Jankovića podpira tudi nekdanji predsednik republike Milan Kučan, ki Ljubljano vidi kot pomembno točko stabilnosti in povezanosti.

Aleksander Čeferin. FOTO: Voranc Vogel

Rop, Brglez in Prebilič podprli Mesca

Nekdanji premier Anton Rop je do aktualnega župana precej bolj kritičen. Rop meni, da je bilo dvajset let istega župana dovolj, ter opozarja na netransparentnost, stanovanjsko politiko, kakovost zraka in projekt kanala C0.

Mesca podpirajo nekdanji predsednik državnega zbora Milan Brglez, ki ga vidi kot povezovalnega kandidata, in evropski poslanec ter nekdanji kočevski župan Vladimir Prebilič. Ta meni, da je po dvajsetih letih čas za menjavo na čelu prestolnice. »Če se Mesec ne bo izkazal, bo verjetno priložnost dobil kdo drug. Zaradi tega ne bo konec sveta in nihče ne bo umrl,« je Prebilič odgovoril na pomisleke o Mesčevih vodstvenih sposobnostih.