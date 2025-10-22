Znani podjetnik in politik: »Rekli so, če nimamo za božičnice, naj zapremo podjetja. Pa smo jih upoštevali!«

Znana veriga burgerjev Lars & Sven po desetih letih delovanja zapira štiri svoje lokacije – tri v Ljubljani in eno v Kopru. Na Facebooku so objavili čustveno, a brutalno iskreno sporočilo, v katerem razkrivajo razloge, zakaj so se odločili za konec zgodbe, ki je dolga leta veljala za eno najbolj prepoznavnih slovenskih “street food” blagovnih znamk.

»Tu ni več romantike, ampak vsakodnevni boj«

Ekipa, ki stoji za blagovno znamko - podjetnik in politik v stranki Demokrati (prej Giibanje Svoboda) Primož Novak in njegova soproga Maja Novak, pravi, da se številni ne zavedajo, kako zahteven je tak posel.

»Tu ni več romantike, ampak vsakodnevni boj ter veliko stresa. Stroški rastejo, cene pa ne morejo več slediti,« so zapisali v objavi, ki je sprožila plaz komentarjev in sožalja sledilcev.

Poudarjajo, da se podjetniki soočajo z neskončnim valom inšpekcijskih nadzorov, vedno novimi davki, prispevki, visokimi provizijami dostavnih platform in drago energijo.

»Nenehni inšpekcijski nadzori (tržna, delovna, finančna, zdravstvena inšpekcija) višanje bruto plač, vedno novi davki in prispevki, višji stroški financiranja, odvoz odpadkov, plačila enormnih NUSZ, popravila, servisi in menjava aparatov in kuhinjskih pripomočkov, redno vzdrževanje naprav, cene energentov, najemnin, surovin, poslovnih storitev (WOLT provizije 25%), skladiščenja in logistike pa pravice za glasbo kot prispevki za SAZAS, IPF, RTV, stroški vzdrževanja HACCP, standardov, čiščenje lokalov in urejanje okolice, internet in telefonija, programske licence, blagajniški programi, računovodske storitve, oglaševanje in socialni mediji, varovanje in odvoz iztržkov, potem pa so tu še obvezni regresi in sedaj, po novem, še božičnice...«

Poslovalnica v Šiški je že nekaj časa zaprta. FOTO: Bralka Živa

Dodajajo še, da jih je dokončno potrla izjava politikov in sindikalistov, da naj podjetja, ki ne morejo izplačati božičnic, pač zaprejo vrata: »Pa smo jih upoštevali!« so zapisali z grenkobo.

»Tudi nedeljsko zaprtje trgovskih centrov nam je odneslo velik del prometa (nedeljo so bile vedno vrhunske za naš posel). Sedaj raje odhajamo po nakupih in na nedeljski izlet v sosednjo . Seveda ni najemnina zaradi zaprtih centrov ob nedeljah za najemnike nič nižja,« pojasnjujejo.

Cene rastejo, kupci pa bežijo

Podjetje Hipster d.o.o., ki upravlja Lars & Sven, priznava, da se je njihov poslovni model po covidu zlomil. V zadnjih letih so se cene surovin, dela in najemnin drastično povečale, kupci pa teh dvigov niso več zmogli sprejemati.

»Naš poslovni model tega na žalost ne prenese več, saj smo večino lokalov odprli v letu pred COVID pandemijo, jih zaprli in se nato prebudili v neko drugo realnost, v kateri kot kaže ni več mesta za nas... Veliko je tu tudi krivda države, ki v zadnjih letih neizprosno davčno in birokratsko "ožema" in utruja predvsem slovenska mala in srednja družinska podjetja in samostojne podjetnike. Veliko nas v malem podjetništvu ne vidi več pravih priložnosti, čeprav smo v tradicionalno gonilna sila domačega gospodarstva...

Bojimo se, da bo v prihodnjem obdobju sledilo še kar nekaj podobnih zgodb ...Seveda ne v vseh sektorjih in vsako podjetje ima drugačno 'krvno sliko',« pojasnjujejo.

»Cenovna elastičnost je na maksimumu – vsako povišanje cene pomeni padec prodaje,« pravijo.

Vse to je podjetje spravilo v rdeče številke, kljub temu da v desetih letih niso izplačali dobičkov, temveč vse vlagali nazaj v razvoj.

V čustvenem zapisu so se zahvalili vsem zaposlenim, partnerjem in kupcem. Spomnili so, da so v okviru programa Lokalno šteje v desetih letih donirali več kot 100.000 evrov različnim organizacijam in sodelovali z Pekarno Janez dela, ki zaposluje osebe s posebnimi potrebami.

Objavo zaključujejo z besedami: »Nam ni uspelo, želimo si, da bo komu drugemu. Zadnji naj zapre vrata in ugasne luč.«