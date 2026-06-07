Znani politični komentator se je brutalno znesel nad Janšo: »Imamo prvo odkrito sionistično vlado« (VIDEO)

Poročali smo že, da so v petek na pročelju predsedniške palače izobesili palestinsko zastavo, potem ko je bila ta v četrtek po nastopu nove vlade umaknjena z vladne palače, kjer je visela od maja 2024, ko je vlada sprejela sklep o priznanju Palestine. Zastava bo po besedah predsednice Nataše Pirc Musar tam ostala en teden, nato pa jo bodo preselili v notranje prostore. »Je simbol grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu. Je preprost klic k spoštovanju temeljnega civilizacijskega načela: človekovega dostojanstva - za vse,« je ob tem sporočila.

Palestinsko zastavo so v četrtek popoldan umaknili s pročelja vladne palače, potem ko je bila v DZ potrjena sestava nove vlade pod vodstvom premierja Janeza Janše.

Janez Janša FOTO: Blaž Samec

»Ko sem prišel na sedež vlade, zastave ni bilo več. Nekdo se je že prej zavedal, da se je končal nek čas antisemitizma, ki se je uradno spodbujal in je bil verjetno dodatno spodbujan tudi z opranim iranskim denarjem v času neke leve vlade,« pa je premier Janša dejal v izjavi za TV Slovenija in dodal, da bo Slovenija zdaj vodila »neko normalno zunanjo politiko«.

Pribac brez dlake na jeziku: »Imamo prvo odkrito sionistično vlado«

Izraelski zunanji minister Gideon Sar pa je medtem že v četrtek zvečer sporočil, da bo Izrael prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani in da izvolitev Janeza Janše za premierja »odpira novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo«.

igor Pribac. FOTO: Matej Družnik

A vsi se z obratom v slovenski zunanji politiki ne strinjajo. Tako je znani politični komentator Igor Pribac pribil: »Imamo prvo odkrito sionistično vlado SLO, ki namerava preseliti SLO ambasado iz Tel Aviva v Jeruzalem in ga tako priznati kot glavno mesto Izraela. To je storilo komaj 8 držav na svetu.«

Takole pa meni Delov komentator Uroš Esih: »Vtis, da je nova vlada brezpogojna podpornica Izraela, prejšnja pa podpornica Palestine, ni točna. Govorimo o kupovanju izraelskih raket spike, vabilu kontroverzni Cipi Livni na BSF, (ne)odločanje o pridružitvi tožbi JAR je trajalo približno eno leto ...«