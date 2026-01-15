  • Delo d.o.o.
SPORNA UPORABA

Namenoma zlorabili logotip ljubljanske univerze: Aleksander Repić nam je pojasnil, zakaj

Z nepooblaščeno uporabo logotipa je ustvaril napačen vtis, da je njihov projekt uradno podprt s strani ljubljanske univerze.
Sporni logotip Univerze v Ljubljani, ki so ga pozneje umaknili. V promociji svojih izobraževalnih programov pa so prisotni tudi sanjski zaslužki, kot je razbrati s fotografije – telefoni, Rolex ure, računalniki in še več. FOTO: Zaslonski posnetek
Sporni logotip Univerze v Ljubljani, ki so ga pozneje umaknili. V promociji svojih izobraževalnih programov pa so prisotni tudi sanjski zaslužki, kot je razbrati s fotografije – telefoni, Rolex ure, računalniki in še več. FOTO: Zaslonski posnetek
Nina Čakarić
 15. 1. 2026 | 11:52
 15. 1. 2026 | 12:30
5:19
A+A-

Univerza v Ljubljani je izdala uradno sporočilo, v katerem je opozorila na zlorabo njenega logotipa in drugih grafičnih elementov s strani podjetja 3PM d. o. o., ki stoji za projektom »AI Univerza«. Univerza je pojasnila, da ni povezana z omenjenim projektom in da ni dala soglasja za uporabo svojih zaščitenih znakov.

»Univerza v Ljubljani obvešča študente, zaposlene in širšo javnost, da ni povezana z družbo 3PM d. o. o. niti z dejavnostjo, ki se predstavlja na spletnem mestu pod nazivom AI Univerza. Univerza v Ljubljani ni dala soglasja za uporabo svojega logotipa, pisave in drugih elementov celostne grafične podobe, ki se pojavljajo na navedenem spletnem mestu in na povezanih komunikacijskih kanalih,« so sporočili.

Dodajajo, da je uporaba njenega logotipa, pisave in drugih elementov celostne grafične podobe na spletnem mestu AI Univerze »zavajajoča, saj ustvarja vtis o institucionalni, vsebinski ali organizacijski povezanosti z Univerzo v Ljubljani, o sodelovanju z njo ali o njenem podpiranju dejavnosti, kar ne drži.«

Poudarjajo, da med njimi in družbo 3PM d. o. o. ni nobenega sodelovanja, partnerskega odnosa ali pravne povezave.

Repić: Logo je bil del marketinga

Za projektom »AI Univerza« stoji podjetje 3PM d. o. o., ki se ukvarja z video produkcijo, pod vodstvom direktorja Blaža Hojžarja. Projekt promovira na svojem instagramu tudi Aleksander Repić, znan tudi pod vzdevkom Pici, slovenski igralec in ustvarjalec spletnih vsebin.

Po navedbah Aleksandra Repića, ki je v podjetju 3PM d.o.o tudi zaposlen, je bila uporaba logotipa UL del marketinškega pristopa. »Uporaba njihovega logotipa je bil del marketinga. Zavedali smo se, da bo pozitivno vplivalo na doseg ljudi, tako da je posledično tudi ljubljanska univerza objavila na svoji spletni strani povezavo do naše strani in zatrdila, da nimajo nikakršne povezavi z nami. Na njihovo prošnjo smo takoj spremenili logotip v bolj modernega,« je iskreno povedal za Slovenske novice.

S strani Univerze v Ljubljani so prejeli le elektronsko sporočilo, na katerega so tudi odgovorili in se opravičili. »Stvari so pa bile spremenjene še isti dan, prejeli pa nismo nobene globe niti pravnega obvestila,« pravi Repić.

FOTO: Zaslonski Posnteke
FOTO: Zaslonski Posnteke

Odziv zainteresiranih jih je presenetil

Vsekakor je projekt, ki obljublja preizkušene strategije za gradnjo digitalne prisotnosti in uporabo umetne inteligence, pritegnil številne uporabnike. Gre sicer za letno plačilo izobraževanja (okoli 500 evrov), a pozitiven odziv zainteresiranih je močno presenetil tudi organizatorje.

»Prijavilo se je že okoli 1000 ljudi, kar je presenetilo tudi nas. Skupnost je hitro zrastla in vsi so navdušeni nad vsebino znotraj skupnosti. Želimo naučiti ljudi pravilne uporabe AI orodij pri kreiranju slikovnega in video materiala, saj menimo, da je v poplavi informacij in orodij, ki so prisotne na internetu, zelo težko razumeti, kako sploh umetna inteligenca deluje in kako jo uporabljati v vsakdanjem življenju, bodisi kot podjetje ali posameznik,« pojasnjuje.

V promociji svojih izobraževalnih programov pa so prisotni tudi sanjski zaslužki, kot je razbrati s fotografije – telefoni, Rolex ure, računalniki in še več. Če bodo vsi prijavljeni program tudi plačali, bodo izvajalci za to tudi pošteno plačani, saj bo podjetju v enem letu kapnilo okoli pol milijona evrov. Kot mi mnogi rekli, so se zbrali ob pravem času, na pravem mestu.

Med prijavljenimi na izobraževanje sta tudi mala šahovska talenta Frida in Edvard Kaloh. Kot je v valu navdušenja zapisal njun oče Marko:  »Živimo v noro pozitivnih časih, kar se tiče razvoja in napredka. /.../ Tisti, ki razumejo kaj se dogaja, bodo poleteli. Nekateri tudi dobesedno Iz tega razloga sem res vesel, da tudi Frida in Edvard razumeta pomen matematike, računalništva, logičnega razmišljanja in seveda šaha. Vse to jima bo v veliko pomoč v prihodnosti, ki je v bistvu praktično že sedanjost. In v tej prihodnosti, ki dejansko vse bolj postaja sedanjost, je povsem razturil naš prijatelj Pici. Včeraj smo slavili z njim. Z ekipo je namreč dosegel nekaj nepredstavljivega. Podirali so rekord za rekordom. Toliko ljudi, kot je njim izkazalo zaupanje, je praktično nemogoče. To je čista zmaga. O tem lahko vsi v tej državi le sanjamo. Vsi. /.../ Nič, mi gremo sedaj študirat in vam v roku enega tedna pokažemo prve rezultate.«

Ob vsem tem pa Univerza v Ljubljani kot javna institucija opozorila na  previdnosti pri izbiri izobraževalnih programov in svetuje, da se vedno preverijo dejanski ponudniki, ki ponujajo določene storitve. »Univerza v Ljubljani svetuje, da se posamezniki pri izbiri izobraževalnih programov in storitev vedno seznanijo z dejanskim ponudnikom, njegovim statusom in pravno podlago delovanja.«

Več iz teme

Univerza v Ljubljaniumetna inteligencaAleksander Repić3PMd.o.o.logotipizobraževanje
