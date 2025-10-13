Znani Slovenec že tri leta vdovec: Nisi bil le moj mož, bil si moj najboljši prijatelj (FOTO)

Žiga Puconja je slovenski javnosti znan predvsem po svoji udeležbi v resničnostnem šovu Big Brother. Pred kratkim je na svojem profilu na Instagramu objavil čustven zapis, ki je ganil številne njegove sledilce. Puconja, kar 11 let se je preživljal z delom na križarkah, je v objavi spregovoril o tem, da so minila že tri leta, odkar je izgubil svojo ljubljeno osebo.

»Težko je verjeti, da so minila tri leta, odkar si zapustil ta svet … Nekateri dnevi se zdijo kot večnost, drugi pa, kot da si bil tu še včeraj. Niti en dan ne mine, da ne mislim nate. Tvoj smeh, tvoja moč, tvoja prijaznost … Način, kako si vse naredil varno. Nisi bil le moj MOŽ – bil si moj najboljši prijatelj, moje sidro, moj mir v vsaki nevihti. Čeprav te ni več, tvoja ljubezen še vedno vodi moj korak. Naučil si me, kaj ljubezen zares pomeni. In ta vrsta ljubezni nikoli ne mine – le spremeni obliko in živi večno v mojem srcu. Dokler se ponovno ne srečava … Te bom nosil s sabo v vsem, kar počnem, moj Brian.«

Spomnimo, junak priljubljenega resničnostnega šova iz leta 2015, je julija zbolel za rakom na črevesju, vendar so bolezen odkrili v zgodnjem stadiju. Avgusta je sporočil, da so zdravniki odpovedali njegovo šesto kemoterapijo, saj so tumorski markerji padli, krvna slika pa je bila stabilna. Izkušnja ga je spodbudila k zbiranju denarja za tiste, ki jim ga za zdravljenje raka primanjkuje.