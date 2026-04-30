Znani Slovenec zgrožen, ker so mu zavrnili dodatno socialno pomoč: »Dobila bo pritožbo, ki je ne bo pozabila!«

Slovenski vplivnež, ki na družbenem omrežju TikTok deluje pod imenom Homeboy in ima več kot 17.000 sledilcev, je na Facebooku objavil zapis, v katerem ostro kritizira odločitev centra za socialno delo, ki je njegovi družini zavrnil izredno denarno pomoč. V zapisu je izpostavil uslužbenko centra in zapisal: »To je prva CSD uslužbenka, ki se bo znašla na zatožni klopi v vsej zgodovini samostojne Slovenije.«

V evidenci brezposelnih že od leta 2014

Iz odločbe izhaja, da mesečni dohodek gospodinjstva znaša 1.454,33 evra. Center za socialno delo je ugotovil, da ima družina zagotovljena sredstva za preživetje v višini minimalnega dohodka, zato izredna denarna pomoč za poravnavo zapadlih obveznosti ni bila odobrena. Vplivnež navaja, da njegova partnerka prejema približno 1.400 evrov neto plače, sam pa okoli 50 evrov socialne pomoči. V obrazložitvi odločbe je zapisano: »Iz uradnih evidenc je razvidno, da je mož vlagateljice že dlje časa, torej od leta 2014, prijavljen kot brezposelna oseba. V tem času si še vedno ni uspel najti dela. Z zaposlitvijo bi se finančna stiska družine zmanjšala.«

»Nameravam ostati na bremenu države, dokler moje znanje ne bo primerno plačano - kar je do konca mojega biološkega življenja.«

Avtor objave temu nasprotuje in trdi, da takšna utemeljitev ni skladna z zakonodajo. »Kljub tej drži mi je uslužbenka zavrnila plačilo položnic v višini 1900 evrov z navedbo, da bi se jaz moral zaposliti,« je zapisal. Dodal je: »Tak razlog zavrnitve ne obstaja v zakonu.« V zapisu je poudaril tudi svoje stališče do socialnih prejemkov: »V našem primeru nam pripada okoli 11.000 evrov nepovratnih sredstev letno.« Ob tem je bil kritičen do odločitve centra: »CSD uslužbenka ni gazdarica državne blagajne, da odloča, koliko si smemo od države vzeti.« Napovedal je tudi nadaljnje ukrepanje: »Izdaja nezakonitih odločb je z zakonom prepovedana, za kar bo sedaj javno odgovarjala.« Dodal je še: »Iz nje bom ustvaril zgled v tej državi.«

Namerava ostati na bremenu države

Objava je sprožila številne odzive. Nekateri uporabniki so delili podobne izkušnje s centri za socialno delo, drugi pa so izpostavili vprašanje njegove dolgotrajne brezposelnosti. Na vprašanje enega izmed komentatorjev, zakaj od leta 2014 ni zaposlen, je odgovoril: »Najmanj stokrat sem javno povedal, da nameravam ostati na bremenu države.« Iz odločbe je razvidno tudi, da vlagateljica redno vlaga vloge za izredno denarno pomoč za kritje stroškov, kot so smeti, ogrevanje, voda in najemnina, vendar vse vloge niso bile odobrene. V konkretnem primeru je center ocenil, da pogoji za dodelitev dodatne pomoči niso izpolnjeni.