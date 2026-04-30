OSTER ODZIV

Znani Slovenec zgrožen, ker so mu zavrnili dodatno socialno pomoč: »Dobila bo pritožbo, ki je ne bo pozabila!«

Na družbenem omrežju je objavil del odločbe in napovedal pravne korake proti uslužbenki centra za socialno delo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
K. G.
 30. 4. 2026 | 08:51
Slovenski vplivnež, ki na družbenem omrežju TikTok deluje pod imenom Homeboy in ima več kot 17.000 sledilcev, je na Facebooku objavil zapis, v katerem ostro kritizira odločitev centra za socialno delo, ki je njegovi družini zavrnil izredno denarno pomoč. V zapisu je izpostavil uslužbenko centra in zapisal: »To je prva CSD uslužbenka, ki se bo znašla na zatožni klopi v vsej zgodovini samostojne Slovenije.«

V evidenci brezposelnih že od leta 2014

Iz odločbe izhaja, da mesečni dohodek gospodinjstva znaša 1.454,33 evra. Center za socialno delo je ugotovil, da ima družina zagotovljena sredstva za preživetje v višini minimalnega dohodka, zato izredna denarna pomoč za poravnavo zapadlih obveznosti ni bila odobrena. Vplivnež navaja, da njegova partnerka prejema približno 1.400 evrov neto plače, sam pa okoli 50 evrov socialne pomoči. V obrazložitvi odločbe je zapisano: »Iz uradnih evidenc je razvidno, da je mož vlagateljice že dlje časa, torej od leta 2014, prijavljen kot brezposelna oseba. V tem času si še vedno ni uspel najti dela. Z zaposlitvijo bi se finančna stiska družine zmanjšala.«

»Nameravam ostati na bremenu države, dokler moje znanje ne bo primerno plačano - kar je do konca mojega biološkega življenja.«

Avtor objave temu nasprotuje in trdi, da takšna utemeljitev ni skladna z zakonodajo. »Kljub tej drži mi je uslužbenka zavrnila plačilo položnic v višini 1900 evrov z navedbo, da bi se jaz moral zaposliti,« je zapisal. Dodal je: »Tak razlog zavrnitve ne obstaja v zakonu.« V zapisu je poudaril tudi svoje stališče do socialnih prejemkov: »V našem primeru nam pripada okoli 11.000 evrov nepovratnih sredstev letno.« Ob tem je bil kritičen do odločitve centra: »CSD uslužbenka ni gazdarica državne blagajne, da odloča, koliko si smemo od države vzeti.« Napovedal je tudi nadaljnje ukrepanje: »Izdaja nezakonitih odločb je z zakonom prepovedana, za kar bo sedaj javno odgovarjala.« Dodal je še: »Iz nje bom ustvaril zgled v tej državi.« 

Namerava ostati na bremenu države 

Objava je sprožila številne odzive. Nekateri uporabniki so delili podobne izkušnje s centri za socialno delo, drugi pa so izpostavili vprašanje njegove dolgotrajne brezposelnosti. Na vprašanje enega izmed komentatorjev, zakaj od leta 2014 ni zaposlen, je odgovoril: »Najmanj stokrat sem javno povedal, da nameravam ostati na bremenu države.« Iz odločbe je razvidno tudi, da vlagateljica redno vlaga vloge za izredno denarno pomoč za kritje stroškov, kot so smeti, ogrevanje, voda in najemnina, vendar vse vloge niso bile odobrene. V konkretnem primeru je center ocenil, da pogoji za dodelitev dodatne pomoči niso izpolnjeni.

KAJ DOLOČA ZAKON O SOCIALNI POMOČI?

Izredna denarna socialna pomoč je namenjena posameznikom ali družinam, ki se znajdejo v izredni finančni stiski in si nujnih življenjskih stroškov ne morejo pokriti sami. Dodeljuje se za kritje osnovnih potreb, kot so stanovanje, ogrevanje, hrana in druge nujne obveznosti.

Center za socialno delo pri odločanju upošteva dohodek in premoženje gospodinjstva ter dejanske življenjske okoliščine. Če ima družina zagotovljena sredstva v višini minimalnega dohodka, pomoč praviloma ni odobrena.

Zakon neposredno ne določa, da je zaposlitev pogoj za dodelitev pomoči, lahko pa center pri presoji upošteva tudi možnost izboljšanja finančnega položaja, vključno z zaposlitvijo. Pomoč se ne dodeli, če stroški niso ocenjeni kot izredni ali če center presodi, da jih lahko gospodinjstvo pokrije z lastnimi prihodki.

centri za socialno delodenarna socialna pomočsocialna pomočCSDhomeboytiktok
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
