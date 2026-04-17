SARKASTIČNI ZAPIS

Znani slovenski fotograf udaril: »Ustanovil bom stranko in bom ...«

Arne Hodalič se je v sarkastičnem zapisu obregnil ob povolilno kupčkanje na levici in desnici.
Arne Hodalič. FOTO: Katja Bidovec/delo
M. U.
 17. 4. 2026 | 09:11
DZ je pred tednom dni izvolil novega predsednika DZ. Relativna zmagovalka volitev Svoboda sicer skupaj z levo sredino kandidata ni ponudila, zadostno število glasov pa je zbral predsednik Resnice Zoran Stevanović, podprlo ga je 48 poslancev.

Bratuškova: »Ljudi boli, da se je spečal z ljudmi, ki jih je pred tem kritiziral«, Stevanović ponosen na čestitke iz Rusije

Ker to odločanje običajno že nakaže obrise nove koalicije, se na političnem parketu vrstijo ocene, da na poti do sestave vlade najbolje kaže prvaku SDS Janezu Janši. Njegovi potencialni koalicijski partnerji so sicer v uradnih izjavah zadnje dni zatrjevali, da vabil na pogovore še nimajo. V političnem ozadju pa je medtem slišati informacije, da neuradni pogovori tudi na tej strani že potekajo.

Razkrit tajni vzrok razdora med Logarjevimi Demokrati?! »Golob naj bi mu ponudil ...«

»Prelomil bom čisto vse obljube, in ko zmagam, bom za ministre izbral le moje dobre prijatelje, pa tudi kriminalce, ki sem jih spoznal med mojim krajšim bivanjem v hotelu Dob«

In vse to povolilno vrenje je spodbudilo znanega slovenskega fotografa, da je na družbenih omrežjih delil zabaven oziroma sarkastičen zapis o tem, kakšno stranko bi ustanovil. Arne Hodalič je navedel, da bi se stranka imenovala Iskrenost, njen program pa bi vseboval najboljše od vseh slovenskih strank ... Njegov zapis objavljamo v celoti spodaj.

Arne Hodalič: Ne morem razumeti, da svet dopušča nekaj tako pokvarjenega

»Med tem volilnim cirkusom sem prišel na sijajno idejo … Ustanovil bom lastno politično stranko - edino, ki ne bo razočarala volivcev z lažnimi obljubami v predvolilnem boju. Ime je že izbrano in imenovala se bo »ISKRENOST«.Tudi strankin progam je nekakšna sinteza vseh slovenskih strankarskih programov in gre (v smislu konstruktivnega strankarskega povezovanja), približno takole:

Pri vsem kar mi je sveto obljubljam: prelomil bom čisto vse obljube, ki jih bom dal v predvolilni tekmi, in ko zmagam bom za ministre izbral le moje dobre prijatelje ali sorodnike, pa tudi kriminalce, ki sem jih spoznal med mojim krajšim bivanjem v hotelu Dob. Za vedno bom ukinil protikorupcijsko komisijo in prekršil vse možne dogovore, saj moja glavna prioriteta ne bo Slovenija kot država in njena blaginja pač pa izključno le bogatenje mene in mojih in ustvaril bom svet kjer je čisto vse naprodaj. Še posebej poštenje … Z 80 let starimi zgodbami bom ustvarjal čim večji prepad med ljudmi in jih zaposlil s tem, da se med seboj prepirajo, obenem pa bom vlekel procente od čisto vseh možnih državnih poslov. Javno bom govoril kako sem za povezovanje z vsemi ostalimi strankami, v žepu pa bom držal figo in mislil izključno na vladavino mene in mojih. Ukinil bom ministrstvo za kulturo, saj ga pametna država sploh ne potrebuje, privatiziral in prodal bom tudi vsa perspektivna državna podjetja, ki so še ostala in si zaračunal mastno provizijo. Povečal bom število uslužbencev v javni upravi za 300 odstotkov ampak samo pod pogojem, da bodo vsi iz stranke »Iskrenost«. Za temeljit nadzor v državi bo skrbela izraelska privatna organizacija z imenom Bela piramida, ki bo izvedensko špijonirala za vsemi in vsakim od vas. Volivcem bom za večjo popularnost dajal nesmiselne finančne dodatke in jim zviševal plače ter pokojnine, kljub temu, da bom s tem spravil državo v bankrot. Notarsko bom overovljal izjave, ki se jih niti slučajno ne mislim držati in na vseh nacionalnih radijih, televizijah ter časopisih bom popolnoma in do zadnjega zamenjal vse kadre, ki bodo odslej zvesti izključno meni in mojim trolom. Ukinil bom demokracijo in vpeljal ne-ustavno monarhijo, ki bo s trdo roko preganjala vse lenuhe v nevladnih organizacijah in pozaprl bom tudi vse aktiviste, ki ves čas nekaj bevskajo. Za red bo skrbela meni zvesta in do zob oborožena, na novoustanovljena organizacija »Vaška straža«, ki bo imela vsa pooblastila za hitro ukrepanje ob najmanjši možnosti (tudi neutemeljenega!) suma, da je država ogrožena, razpolagali pa bodo z avtobusi za hitro in prisilno deportacijo vseh nezaželenih osebkov tujih (pa tudi domačih!) narodnosti. Za konec; nastopil je pravi politični trenutek, da bom s slovenske zastave umaknil naš sedanji grb in ga nadomestil s podobo gnile banane!

IN ZAKAJ BI TOREJ VOLILI MENE? Postopki, ki jih skušajo izvajati (in nekatere tudi izvajajo!) naši politiki niso nič drugačni od zgoraj navedenega programa, samo da se ob moji potencialni izvolitvi lahko stoprocentno zanesete, da jih ne bom skušal prikriti, zabrisati ali pomesti pod preprogo z banalnimi razlagami (ki žalijo našo inteligenco!), tako kot to naši politiki delajo zdaj, pač pa bom svečano držal svojo besedo. Ta program bom uresničeval transparentno in do zadnje podrobnosti in prav zato se bo moja stranka imenovala »Iskrenost«! Fotografijo pa si le zapomnite, saj bo po moji izvolitvi visela na stenah vseh državnih institucij, v bolnicah, uradih, privatnih podjetjih in predvsem po vseh šolah. Pa da vidimo, če je res kar trdijo nekateri, da sarkazem na FB-ju ni zaželen, ker ga večina itak ne razume … P.S. Zdaj pa en globok razmislek koga bi ponovno volili, če pride do predčasnih volitev, pa tudi do prihodnjih je samo še kratka štiri leta …«

volitveArne Hodaličkoalicijavladaopozicijafotograf
