Znani slovenski morilec po 25 letih na prostosti: razkril, kaj ga je čakalo doma

Bojan Žalik, ki je bil obsojen na 30 let zapora zaradi umora prleškega podjetnika Janka Makoterja, je po skoraj četrt stoletja zapora spet na prostosti. Zadnje dni septembra so ga izpustili iz zapora na Dobu. Zdaj živi v Lendavi, v hiši, ki jo je podedoval od mame in jo je začel obnavljati že med prostočasnimi izhodi.

Pogojna svoboda pod strogim nadzorom

Ko se je vračal domov v spremstvu odvetnika, veselja ni skrival. A kot je povedal za Svet na Kanalu A, to še ni popolna svoboda. Komisija za pogojne odpuste mu je odobrila pogojni odpust z varstvenim nadzorstvom. »Imel bo svojega svetovalca, ki ga bo spremljal, mu svetoval in pomagal pri vključevanju v življenje,« je za omenjeni medij pojasnila direktorica Uprave za probacijo Danijela Mrhar Prelic.

Trenutno je v Sloveniji pod takim nadzorom 97 pogojno odpuščenih oseb. Posebej pri tistih, ki so bili dolgo za rešetkami, gre za nujen ukrep. Svet se je v treh desetletjih temeljito spremenil in brez strokovne pomoči bi bil povratek v družbo izjemno težaven.

Most med zaporom in življenjem

Žalik je eden izmed treh zapornikov, obsojenih na 30 let, ki so letos po prestani večini kazni dobili možnost pogojnega odpusta. Če ne bodo spoštovali pravil, jih čaka vrnitev v zapor. »Naš cilj je, da se storilci ponovno vključijo v družbo in ne ponavljajo dejanj,« poudarja Mrhar Preliceva.

Kakšni pa so Žalikovi načrti za prihodnost? »Doma me čaka žena, poiskal si bom službo,« je po prihodu domov povedal novinarki in dodal, da bo zdaj živel »na polno«.