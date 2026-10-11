Razkrivamo podrobnosti o padcu zakona o parlamentarni preiskavi

Znani so delni rezultati glasovanja na referendumu o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi. Po 92,86 odstotka preštetih glasov rezultat kaže, da je 49,59 odstotka vprašanih glasovalo za sprejetje novele, 50,41 odstotka pa proti. Volilna udeležba je bila po zadnjih podatkih 51,73-odstotna. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ima sicer večjo težo kot preostali trije, saj je za razliko od njih zakonodajni, tako da so z njim volivci neposredno odločali o uveljavitvi zakona, ki je bil sprejet v maju.

Volivci so danes odgovarjali na vprašanje: »Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026?« Da je zakon na referendumu zavrnjen, mora biti dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da mora proti njemu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Obenem pa mora proti glasovati najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev mora tokrat glas proti oddati vsaj 339.706 volivcev.

Kaj omogoča zakon?

Zakon omogoča ustanavljanje parlamentarne preiskovalne komisije. Državni zbor jo lahko ustanovi za preiskovanje zadev javnega pomena in predvsem za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij. Novela zakona spreminja predvsem to, kdo in kdaj lahko nasprotuje parlamentarni preiskavi. Po dozdajšnjih pravilih lahko že na začetku postopka ustavno presojo zahtevajo različni prizadeti, med njimi tudi preiskovanci in nekatere druge osebe ali institucije. Po novem bi bilo teh možnosti manj, saj preiskovanec praviloma ne bi več mogel že takoj ustaviti ali izpodbijati preiskave z zahtevo za ustavno presojo, ampak bi moral morebitne kršitve svojih pravic praviloma uveljavljati pozneje, po koncu dela komisije, v upravnem sporu.

Bi pa posebno možnost za zgodnejšo ustavno presojo ohranila predvsem Sodni svet in generalni državni tožilec, kadar bi šlo za varovanje neodvisnosti sodstva oziroma tožilstva. Novela prinaša še nekaj drugih stvari. Ureja, kdaj se mora član preiskovalne komisije izločiti zaradi konflikta interesov, ukinja možnost štirih zunanjih strokovnih svetovalcev in določa, da državni zbor ne more znova odpreti iste preiskave, če je o njej že sprejel končno poročilo.