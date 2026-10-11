Znani so delni rezultati referenduma o socialni pomoči: preštetih že več kot 90 odstotkov glasovnic

Po najnovejših delnih rezultatih Državne volilne komisije (DVK) so volivci na današnjem posvetovalnem referendumu večinsko podprli pogojevanje denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela. Za predlog je glasovalo 61,39 odstotka oziroma 478.239 volivcev, proti pa 38,61 odstotka oziroma 300.840 volivcev. Po podatkih, osveženih ob 22.20, je bilo preštetih že 90,49 odstotka glasovnic, volilna udeležba pa je znašala 50,91 odstotka. Skupno je bilo evidentiranih 781.952 oddanih glasovnic, od tega 779.079 veljavnih in 2873 neveljavnih. Čeprav rezultati še niso dokončni, kažejo na jasno večinsko podporo predlagani ureditvi.

Volivci so odločali o tem, ali bi morali delovno sposobni upravičenci do denarne socialne pomoči, ki nimajo objektivnih ovir za delo, za prejemanje tega socialnega transferja aktivno opravljati družbeno koristno delo. Čeprav dosedanji rezultati kažejo jasno podporo predlogu, morebitne spremembe še ne bodo začele veljati, saj je bil referendum posvetovalne narave in njegov izid za državni zbor ni pravno zavezujoč.

Kaj bi pomenila predlagana ureditev?

Predlagana ureditev bi od delovno sposobnih prejemnikov denarne socialne pomoči zahtevala aktivno vključevanje v družbeno koristna dela. Med predreferendumsko razpravo so se kot primeri takšnega dela omenjali urejanje javnih površin, pomoč v lokalnih skupnostih in druga opravila v javno korist. Referendumsko vprašanje sicer ni določalo, koliko ur bi morali upravičenci delati, kdo bi izvajanje takšnih nalog organiziral in kakšne bi bile posledice njihove zavrnitve. Ta vprašanja bi bilo treba opredeliti v morebitnih zakonskih spremembah.

Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv

Zagovorniki pogojevanja so poudarjali, da bi takšen ukrep pripomogel k večji aktivnosti prejemnikov pomoči, ohranjanju delovnih navad in njihovemu ponovnemu vključevanju na trg dela. Nasprotniki so opozarjali na nevarnost stigmatizacije socialno ogroženih in na možnost, da bi obvezno opravljanje družbeno koristnega dela poseglo v pravice posameznikov. Izpostavljali so tudi dejstvo, da brezposelnost ni vedno posledica nepripravljenosti za delo, temveč je lahko povezana z zdravstvenimi, socialnimi in drugimi življenjskimi okoliščinami.

Spremembe še ne bodo začele veljati

Čeprav prvi rezultati kažejo večinsko podporo predlaganemu pogojevanju socialne pomoči, današnji izid ne pomeni samodejne spremembe zakonodaje. Referendum je bil namreč posvetovalne narave, zato njegova odločitev za državni zbor ni pravno zavezujoča. Poslanci bodo morali morebitne spremembe pogojev za pridobitev denarne socialne pomoči šele zakonsko urediti, pri čemer bodo morali določiti tudi izjeme, način izvajanja družbeno koristnega dela in nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti.

Za zdaj tako veljavna pravila glede upravičenosti do denarne socialne pomoči ostajajo nespremenjena. Današnje glasovanje pa predstavlja pomemben pokazatelj stališča volivcev do nadaljnjega urejanja socialnih transferjev in obveznosti njihovih prejemnikov. Končni rezultati bodo znani po preštetju vseh glasov.