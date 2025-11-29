Znani župan o stanju v našem šolstvu: Vrhunskemu ravnatelju grozi odstop, na ministrstvu pa milijoni za kadre

Župan občine Škofljica Primož Cimerman je v obsežnem zapisu na družbenem omrežju Facebook izpostavil težave pri iskanju kadra na občini, nezadostno financiranje šol ter ostro kritiziral delovanje Ministrstva za solidarno prihodnost in njegove kadrovske prakse.

Župan občine Škofljica Primož Cimerman. FOTO: Anže Krže

Kot je zapisal, se pri zaposlovanju v občinski upravi »ne more izogniti pogledu na plačilno lestvico in kadrovski načrt Ministrstva za solidarnostno pravičnost«, kjer po njegovih besedah prihaja do kadrovske rasti brez primerjave z resničnimi potrebami lokalnega okolja. Cimerman je razkril, da se je srečal z ravnateljem Osnovne šole Škofljica, Romanom Brunškom, kjer sta govorila predvsem o izplačilu božičnic, za katere šola po njegovih besedah še nima zagotovljenih sredstev. »Danes sva imela z ravnateljem Osnovna šola Škofljica Romanom Brunškom sestanek na temo božičnice, kako naj jo izplača, ko še nič ne vedo, kako bodo dobili sredstva. Edina možnost, da Občina Škofljica pomaga.«

Župan opozarja, da zaradi pomanjkanja državnih sredstev šola ustvarja primanjkljaj, kar lahko privede do pritiska na ravnatelja, da poda odstopno izjavo. Ob tem dodaja: »Torej imamo vrhunskega pedagoga, ravnatelja, ki skrbi za tri šole s skoraj 1400 otroki, pa mora dat odstopno izjavo, ker ima šola minus, zaradi ukrepov vlade.« Ob tem poudarja, da ravnateljevega odstopa ne namerava sprejeti: »Naj kar takoj povem, da ne sprejmem odstopa, da bo jasno.«

Ostre obtožbe na račun ministrstva

V nadaljevanju se je župan ostro lotil novega ministrstva, za katerega navaja, da se je v zadnjih treh letih močno kadrovsko razširilo. »Na novoustanovljenem ministrstvu se je v treh letih zaposlilo 132 ljudi, predvsem iz stranke Levica … 38 sekretarjev, 30 podsekretarjev.«

Po njegovih besedah naj bi tako »več kot polovica« zaposlenih imela višje plače od ravnateljev, hkrati pa naj bi »večina delala od doma, prejemala dodatke za prekomerno delo ter koristila pravico do odklopa«, česar ravnatelji nimajo. Izrazil je tudi ogorčenje nad razlikami v odgovornostih: »In če ministrstvo dela minus, minister ne rabi podati odstopne izjave tako kot ravnatelj.«

Poziv k zdravi logiki

»Dajte mi razložit, kje se je izgubila logika,« se Cimerman v zaključku zapisa sprašuje o smiselnosti obstoječih pravil in razmerij med odgovornostmi državnih institucij in šol. Ob tem je dodal še sarkastičen pripis, usmerjen v politiko: »Roman, a pri tekmovanju iz logične pošasti je tudi smer politika? Ker tam dvomim, da bi kdo dobil kakšno točko, ker logike ni.«

»Eni lahko, mi pa ukinjamo projekte, da flikamo osnovne potrebe – plače,« je svoj zapis končal z ostro kritiko stanja v javni upravi.