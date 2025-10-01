Imamo fotografije ovadbe! Tukaj lahko preberete, kaj očitajo Alešu Hojsu (FOTO)

Nekdanji notranji minister in podpredsednik SDS Aleš Hojs je bil v torek tarča hišne preiskave, ki jo je na njegovem domu izvedel poseben oddelek Specializiranega državnega tožilstva. Kot smo že poročali, preiskovalci sumijo, da naj bi leta 2021 od neznanega policista pridobil zaupne informacije o prihajajoči preiskavi proti Kavaškemu klanu in jih posredoval naprej.

Hišna preiskava je potekala v zgodnjih jutranjih urah, a Hojs tiste noči ni spal doma – policistom je vrata odprla njegova žena, sam pa je kasneje novinarjem pojasnil, da je noč preživel pri mami v varovanem stanovanju na Brdu.

V sredo ob 13.30 je potekala novinarska konferenca, na kateri je pojasnil: »Sam o nikakršnih datumih za preiskave Kavaškega klana nisem bil informiran. Nikoli nisem z nikomer o tem govoril,« je dejal Hojs, ki je tudi potrdil, da ima v postopku status osumljenca: »Da, jaz in neznani policist.« Ob tem je še dodal: »Jaz ne poznam nobenega policista, ki bi mi dajal kakršne koli informacije v zvezi s preiskavami Kavaškega klana.«

FOTO: Dejan Javornik

Medijem je opisal, kaj naj bi mu očitali: »Da sem od neznanega storilca na Policiji dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za Kavaški klan, in sem to leta 2021 Kavaškemu klanu tudi sporočil. Ne vem, na podlagi česa. Imajo odredbo.« Kasneje se je na omrežju X odzval še ostreje: »Torej, sumijo me, da mi je neznani policist, neznano kje in kdaj, povedal, kdaj naj bi bile preiskave Kavaškega klana, jaz pa naj bi to 2021 sporočil klanu. Noro.«

FOTO: Dejan Javornik

Pogovarjala zgolj »o plačilu najemnine«

Tudi Hojsov odvetnikje za javnost dejal, da bo od preiskovalne sodnice zahteval umik oznake tajnosti z odredbe za hišno preiskavo. »Po opravljeni preiskavi sva razmišljala, ali deliti te podatke in odredbo za preiskavo z javnostjo ali ne. Glede na to, da je bila označena z interno – kar je večina teh odredb,« je povedal odvetnik, ki sicer zastopa tudi. Po njegovih besedah tajnost preneha veljati v trenutku, ko je preiskava opravljena, »je pa res, da je dokument še vedno tako označen, in ta tajnost še vedno traja«. Dodal je še, da gre tudi za interes javnosti, ki mora vedeti, česa je Hojs osumljen.

»S podnajemnikom sem govoril o plačilu najemnine,« je o svoji domnevno sporni komunikaciji dejal Hojs. »Tisto, česar ne veš, ne moreš omenjati naprej. Torej, od nikogar nikoli nisem dobil nobene informacije, vezane na Kavaški klan oz. na preiskave o tem klanu. Kasneje, točnih datumov ne vem, bo odvetnik bolje vedel, se je razkrilo, da je neka tajnica iz tožilstva te podatke posredovala članom Kavaškega klana,« je dejal.

»Ali ja ali ne, tega jaz ne vem, mislim, da je zdaj v postopku,« je povedal. »Po tistem, glede na moje ogorčenje, saj je to metalo tudi slabo luč na delo policije, sem sklical tako predstavnike tožilca, sodišča,« je dejal in pripomnil, da je bil med tem srečanjem naravnost šokiran nad izjavo enega od udeležencev, ki da je »med vrsticami povedal, da moramo razumeti te gospe, ki relativno slabo zaslužijo kot tajnice, da kdaj tudi kaj povejo in si malo odebelijo denarnico.«

Hojs tako vztraja pri svoji nedolžnosti, kako se bo situacija razpletla, pa bo znano v prihodnosti.

FOTO: Dejan Javornik

