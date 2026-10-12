Znano je, ali so glasovnice po pošti iz Slovenije spremenile referendumske izide

Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi rtv prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03 odstotka volivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih Državne volilne komisije glasovalo 51,26 odstotka volivcev.

Po preštetih 99,98 odstotka glasovnic je za ukinitev rtv-prispevka glasovalo 461.753 volilnih upravičencev, proti pa 462.299. Razlika je torej le 546 glasov. Za uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi je glasovalo 48,74 odstotka, proti pa 51,26 odstotka volilnih upravičencev. Pogojevanje socialne pomoči z družbenokoristnim delom podpira 60,54 odstotka volivcev, 39,46 odstotka jih je bilo proti. Za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav je glasovalo 55,30 odstotka tistih, ki so oddali svoj glas, proti pa 44,7 odstotka. Na referendumu o ukinitvi rtv-prispevka je po dosedanjih podatkih glas oddalo 926.965 volilnih upravičencev. Na zakonodajnem referendumu o zakonu o parlamentarni preiskavi je glasovalo 926.932 upravičencev. Posvetovalnega referenduma o socialni pomoči se je udeležilo 926.867 upravičencev. Na referendumu o volilni pravici tujcev pa je po zadnjih podatkih glasovalo 926.859 ljudi.

19. oktobra bodo ugotavljali rezultate prispelih glasov iz tujine

Volilne komisije so popoldan preštele glasovnice, ki so prišle po pošti iz Slovenije, 19. oktobra pa bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Udeležba je bila visoka, na vseh štirih referendumih je dosegla 54,62 odstotka.