Znano je, kdaj in kje bo zadnje slovo za legendarno Mileno Zupančič

V soboto je umrla ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk Milena Zupančič. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borštnikov prstan in zlati red za zasluge.

Pogreb z državniškimi častmi

Umrla je v 80. letu starosti in odigrala več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog in je bila s svojim vrhunskim igralskim izrazom prepoznana tudi v prostoru nekdanje Jugoslavije. Tudi kasneje je bila eden najbolj prepoznavnih obrazov sodobnega slovenskega filmskega in televizijskega prostora.

Obvestilo o zadnjem slovesu. FOTO: Zaslonski Posnetek

Zdaj je tudi znano kdaj in kje bo zadnje slovo o legendarne igralke. Žara bo v sredo od 10. ure dalje v Domu krajanov na Bohinjski Beli. Pogreb bo prav tako v sredo ob 12. uri z državniškimi častmi na pokopališču na Bohinjski Beli, so navedli na občini Bled.