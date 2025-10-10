  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA STRANKA

Znano, kako se bo imenovala stranka Vladimirja Prebiliča

Ustanovni kongres bo v sredo.
Vladimir Prebilič. FOTO: Jože Suhadolnik
Vladimir Prebilič. FOTO: Jože Suhadolnik
STA
 10. 10. 2025 | 12:10
2:04
A+A-

Stranka evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča, ki se bo v sredo v Kočevju sestala na ustanovnem kongresu, se bo imenovala Prerod, so povedali za STA. Ime stranke nosi pomen nove poti in sprememb na bolje, pa tudi politike, ki združuje in ne deli, so pojasnili. Znak stranke pa temelji na podobi mladike lipe.

V stranki so pojasnili, da je prerod močna staroslovanska beseda, ki pomeni spremembo na bolje, željo ponovne izgradnje medsebojnega zaupanja in poenotenja skupnosti, kar je predpogoj za pot v boljšo prihodnost.

Podoba mladike lipe

Znak stranke, ki temelji na podobi mladike lipe, pomeni središče skupnosti, prostor povezovanja in dialoga. Pod drevesom so se namreč zbirali ljudje, odločali o skupnih zadevah in praznovali. »Korenine lipe segajo globoko, krošnja pa se razrašča široko, kar simbolizira trdnost, vztrajnost in odprtost,« so ponazorili v stranki.

Iz stebla lipe na znaku rasteta dva mlada lipova lista v obliki srca. »Lista se obračata vsak v svojo stran - eden levo, drugi desno - a ostajata povezana v koreninah. Simbolizirata sožitje, sočutje in enotnost v različnosti, pa tudi dejstvo, da skupnost raste skupaj za dobro celotnega drevesa,« so še dodali.

Zelena barva pa po navedbah stranke pomeni novo življenje, rast in svež začetek, medtem ko vijolična simbolizira modrost, duhovno zrelost in vizijo prihodnosti. »Lipa, simbol mladike, barvi in ime izražajo idejo prenove, odgovorne rasti in enotnosti, ki so temelj za sodobno in povezano Slovenijo,« so prepričani.

Med uvajanjem novega imena stranke se bo ob imenu Prerod uporabljal pripis Stranka Vladimirja Prebiliča. Menijo, da to zagotavlja prepoznavnost in povezanost z voditeljem Prebiličem kot prvim imenom nove stranke.

Več iz teme

Vladimir PrebiličstrankaPrerod
ZADNJE NOVICE
13:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
NOVA GORICA

Groza! Moški ugrabil in posilil otroka, nato pa med zaslišanjem skočil skozi okno in pobegnil

Dogodek je potrdila tudi policija, moški je še vedno na begu.
10. 10. 2025 | 13:33
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ISKRENO

Bolečina Jennifer Aniston: »Ta ladja je odplula.«

V ganljivem intervjuju je ameriška igralka prvič razkrila podrobnosti dolgoletnega boja z neplodnostjo in spregovorila o bolečih govoricah, ki so leta krožile o njenem zasebnem življenju.
10. 10. 2025 | 13:25
13:10
Šport  |  Športni trači
ŠPARTATLON

Najboljša slovenska ultramaratonka pri 50 letih postavlja nove mejnike (FOTO)

Za enega najzahtevnejših vzdržljivostnih tekov je Nataša Robnik spremenila prehrano.
Rok Tamše10. 10. 2025 | 13:10
13:02
Novice  |  Slovenija
DOLGOTRAJNA OSKRBA

Maljevac na tnalu pri Rosviti Pesek: Nehajmo zbujati strah in dvome o 1. decembru

Minister Simon Maljevac je tudi razkril, kakšne bodo cene bivanja v domovih za starejše po 1. decembru.
10. 10. 2025 | 13:02
13:00
Bulvar  |  Suzy
ŽE SREDNJEŠOLEC

Ponosna Nuška Drašček: Moj Luka ima gurmanske gene (Suzy)

Od nekdaj sta ga z njegovim očetom vključevala v kuhanje in pokušanje jedi.
10. 10. 2025 | 13:00
12:28
Bulvar  |  Glasba in film
ODA RADOSTI

Ko Evropa zveni enotno: glasbeniki iz EU in Zahodnega Balkana združili moči (VIDEO)

V Skopski filharmoniji so glasbeniki iz dvanajstih držav pripravili izjemno, čustveno nabito interpretacijo Ode radosti, prepleteno s tradicionalnimi motivi svojih domovin.
10. 10. 2025 | 12:28

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

To je nova realnost financiranja v Evropi

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

5 metod za boljše počutje

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki