Znano, kakšno je stanje planinke, po ugrizu modrasa na Malem vrhu

Stanje planinke, ki so jo v soboto po ugrizu modrasa na Malem vrhu v občini Žirovnica s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, je v redu . Kot je danes povedal vodja centra za toksikologijo in farmakologijo v UKC Ljubljana Miran Brvar, je v soboto in danes dobila odmerka protistrupa in bo odšla v domačo oskrbo.

Po Brvarjevih besedah protistrup dajo samo v primeru, da se oteklina širi po telesu in se pojavijo še drugi sistemski znaki zastrupitve, kot so slabost, bruhanje, bolečina v trebuhu, težko dihanje, znojenje, znižanje krvnega tlaka, motnje ritma srca in izguba zavesti. V tem primeru je bil protistrup potreben, otekline pa planinka nima več in bo po njegovih navedbah najverjetneje že danes odšla v domačo oskrbo.

Letos so v UKC Ljubljana obravnavali osem ugrizov kač, v treh primerih je šlo za ugriz modrasa. Lani so obravnavali devet ugrizov modrasa in gada, štirje so dobili protistrup, ostali pa ne, je navedel Brvar.

V Sloveniji so lani poleti po več desetletjih prvič obravnavali ugriz modrasa s smrtnim izidom. Brvar je tedaj pojasnil, da ob ugrizu modrasa običajno začutimo bolečino, na mestu ugriza imamo dve vbodni ranici, iz katerih se cedi kri, ranica pa je lahko tudi samo ena ali pa jih je več, če nas je kača ugriznila večkrat.

Ljudem, ki jih ugrizne kača, v UKC priporočajo, da čim prej poskrbijo za lastno varnost, torej da kače ne skušajo odgnati, slikati ali loviti, nato pa čim hitreje pokličejo pomoč na številko 112 in mirujejo. Rano je treba očistiti, narahlo poviti, ne priporočajo pa močne podveze nad njo. Iz roke je treba tudi odstraniti prstane, zapestnico in podobno, saj lahko močno odteče.

V Sloveniji imamo po besedah Brvarja dovolj zalog protistrupa za ugriz modrasa ali gada, lociran pa je v UKC Ljubljana in UKC Maribor.