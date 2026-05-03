  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V DOMAČO OSKRBO

Znano, kakšno je stanje planinke, po ugrizu modrasa na Malem vrhu

V Sloveniji so lani poleti po več desetletjih prvič obravnavali ugriz modrasa s smrtnim izidom.
Foto: Oste Baka
Foto: Oste Baka
STA, S. U.
 3. 5. 2026 | 13:15
 3. 5. 2026 | 13:38
2:10
A+A-

Stanje planinke, ki so jo v soboto po ugrizu modrasa na Malem vrhu v občini Žirovnica s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, je v redu. Kot je danes povedal vodja centra za toksikologijo in farmakologijo v UKC Ljubljana Miran Brvar, je v soboto in danes dobila odmerka protistrupa in bo odšla v domačo oskrbo.

Po Brvarjevih besedah protistrup dajo samo v primeru, da se oteklina širi po telesu in se pojavijo še drugi sistemski znaki zastrupitve, kot so slabost, bruhanje, bolečina v trebuhu, težko dihanje, znojenje, znižanje krvnega tlaka, motnje ritma srca in izguba zavesti. V tem primeru je bil protistrup potreben, otekline pa planinka nima več in bo po njegovih navedbah najverjetneje že danes odšla v domačo oskrbo.

Letos so v UKC Ljubljana obravnavali osem ugrizov kač, v treh primerih je šlo za ugriz modrasa. Lani so obravnavali devet ugrizov modrasa in gada, štirje so dobili protistrup, ostali pa ne, je navedel Brvar.

V Sloveniji so lani poleti po več desetletjih prvič obravnavali ugriz modrasa s smrtnim izidom. Brvar je tedaj pojasnil, da ob ugrizu modrasa običajno začutimo bolečino, na mestu ugriza imamo dve vbodni ranici, iz katerih se cedi kri, ranica pa je lahko tudi samo ena ali pa jih je več, če nas je kača ugriznila večkrat.

Ljudem, ki jih ugrizne kača, v UKC priporočajo, da čim prej poskrbijo za lastno varnost, torej da kače ne skušajo odgnati, slikati ali loviti, nato pa čim hitreje pokličejo pomoč na številko 112 in mirujejo. Rano je treba očistiti, narahlo poviti, ne priporočajo pa močne podveze nad njo. Iz roke je treba tudi odstraniti prstane, zapestnico in podobno, saj lahko močno odteče.

V Sloveniji imamo po besedah Brvarja dovolj zalog protistrupa za ugriz modrasa ali gada, lociran pa je v UKC Ljubljana in UKC Maribor.

Več iz teme

modrasMali Vrhugriz
ZADNJE NOVICE
16:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NEPRIČAKOVAN POK

Otroci taborili, nato pa šok: ob tabornem ognju je eksplodiralo bojno sredstvo

Pet otrok so morali ob tem odpeljati. Gre za otroke, stare od deset do 14 let.
3. 5. 2026 | 16:12
16:00
Novice  |  Nedeljske novice
CICADA

Pozor, v Evropi že kroži nova različica koronavirusa! Preverite simptome

Mnogi se že spopadajo z nadležnimi znaki senenega nahoda, drugi pa so obležali zaradi virusa. Znaki virusnega obolenja in alergijskih tegob se lahko tudi prekrivajo, zato se velja pozanimati, kaj nas v resnici tare!
Ema Bubanj3. 5. 2026 | 16:00
15:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUDE TELESNE POŠKODBE

Tragedija na avtobusu v Kopru: zaradi nenadnega zaviranja potnik padel in z glavo silovito udaril v gasilni aparat

V krožišču pri koprski tržnici je voznik avtobusa zaradi manevra drugega vozila sunkovito zaviral.
3. 5. 2026 | 15:16
15:15
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: zavetnik zaljubljencev sredi podeželja (FOTO)

Kopica starodavnih kmetij se na Jarčjem Brdu stiska okoli podeželske cerkvice, posvečene svetemu Valentinu.
3. 5. 2026 | 15:15
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
SVETI ČAS ZASE

Slavni ob nedeljah: ko počitek postane obveznost (Suzy)

Zadnji dan v tednu ima za Slovence skoraj mitološki status.
3. 5. 2026 | 14:25
13:25
Bulvar  |  Domači trači
ODMEVNE IZJAVE

Bo Nuša vendarle postala odvetnica? Nekdanja prijateljica: »Ima splošno maturo in jaz jo vidim v tem poklicu« (VIDEO)

Zavrača tudi govorice o ustvarjanju vsebin na platformi za odrasle.
3. 5. 2026 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki