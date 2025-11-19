  • Delo d.o.o.
OSUMLJENEC NA PSIHIATRIJI

Znano, kakšno je zdravstveno stanje napadenega voznika Zlatana

Informacijo je potrdila tudi policija.
Prejšnji teden je Slovenijo pretresel napad na voznika mestnega avtobusa. FOTO: Črt Piksi
Prejšnji teden je Slovenijo pretresel napad na voznika mestnega avtobusa. FOTO: Črt Piksi
STA, N. B.
 19. 11. 2025 | 09:25
 19. 11. 2025 | 09:25
Preiskovalni sodnik ljubljanskega okrožnega sodišča je v soboto za 37-letnika, osumljenega četrtkovega napada na voznika mestnega avtobusa na Bavarskem dvoru v Ljubljani, odredil pripor, so za STA potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Kot smo poročali, je osumljenec trenutno v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru. Voznik je zunaj smrtne nevarnosti.

Po zadnjih informacijah Ljubljanskega potniškega prometa je voznik zunaj smrtne nevarnosti. Kot so danes pojasnili za STA, so z njegovo družino dnevno v stiku, vozniku pa bodo po vrnitvi nudili vso potrebno pomoč in podporo.

Osumljenčeva zagovornica Mirjana Kožuh je pojasnila, da pripor prestaja v enoti za forenzično psihiatrijo. Zaradi poteka preiskave odvetnica ni dala nobene druge informacije, tako za zdaj ni jasno, kako se je 37-letnik zagovarjal. Očitajo pa mu poskus uboja.

Stari znanec policije

Vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana Primož Podbelšek je v petkovi izjavi pojasnil, da so policiste o napadu z ostrim predmetom na Bavarskem dvoru v Ljubljani obvestili v četrtek okoli 17.30. Na območje centra mesta so takoj napotili več patrulj, policisti pa so v nekaj minutah na kraju že nudili pomoč poškodovanemu vozniku. 

Policisti so 37-letnega osumljenca, ki je s kraja pobegnil peš, v četrtek izsledili in mu na območju Ljubljane odvzeli prostost. Gre za slovenskega državljana, ki se prijetju ni upiral.

Po Podbelškovih navedbah je policija 37-letnika v preteklosti že obravnavala za kazniva dejanja, tudi z elementi nasilja, »s strani sodišča pa osumljenemu do danes še ni bila izrečena nobena kazenska sankcija«.

Novice  |  Slovenija
NAJ HLEV 2025

Na kmetiji Žampa z glasbo in posteljo osrečujejo krave (FOTO)

Pohvalijo se lahko z najbolj urejenim hlevom v Sloveniji.
Drago Perko19. 11. 2025 | 09:10
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Ujemite čar praznikov kar v svojem domu

Ko zunaj zadiši po snegu in cimetu, je dom tisti kraj, kjer se začnejo pravi prazniki. V toplem zavetju, med lučkami, vonjem po piškotih in iskricami v očeh, se skrivajo trenutki, ki jih ne more nadomestiti nobeno darilo – mir, povezanost in občutek skupnosti.
19. 11. 2025 | 09:06
Bulvar  |  Suzy
ANDREJ SONC

Andreja Sonc: Uresničile so se mi otroške sanje (Suzy)

Novembrskega koncerta v Hali Tivoli se zelo veseli.
19. 11. 2025 | 09:00
Bulvar  |  Tuji trači
NEKDANJA ZAKONCA

Tom Cruise in Nicole Kidman: stara čustva še zdaleč niso pozabljena

Več kot dvajset let po eni najodmevnejših hollywoodskih ločitev se je Tom Cruise odzval na aktualni razhod bivše žene.
19. 11. 2025 | 09:00
Lifestyle  |  Polet
BOMBASTIČNA LOČITEV

Ločila sem se od moža zaradi njegove kolesarske odvisnosti

»Mož je treniral ure in ure, jaz pa sem ostajala sama«. Ločitev zaradi kolesarske odvisnosti.
Miroslav Cvjetičanin19. 11. 2025 | 09:00
Lifestyle  |  Stil
SEJEM

Kitajska in Indija s svojimi motorji lovita Evropo (FOTO)

82. mednarodni sejem motornih koles EICMA v Milanu je privabil 600.000 obiskovalcev.
19. 11. 2025 | 08:42

