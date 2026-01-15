Znano, kateri župani bodo nastopili na skupni listi NSI, SLS in Fokusa

Oblikovanje skupne kandidatne liste desnosredinskega trojčka NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča je v sklepni fazi. V SLS, ki bo na listi nastopila s 24 kandidati, in Fokusu, ki bo nastopila s 15, so svoje kandidate potrjevali danes. NSi to čaka v ponedeljek, nato bo ob zeleni luči organov strank sledil podpis sporazuma o sodelovanju na volitvah.

Pogovori o sodelovanju na prihajajočih parlamentarnih volitvah, h katerim so predsedniki treh strank s podpisi posebnih izjav formalno pristopili novembra lani, so, kot kaže, obrodili sadove. NSi pod vodstvom Jerneja Vrtovca, SLS pod vodstvom Tine Bregant in Fokus Marka Lotriča bodo na marčevskih volitvah v DZ nastopili s skupno kandidatno listo. Stranke v teh dneh potrjujejo kandidate, ki jih bodo prispevale na skupno listo. Večino, 49 od skupno 88 kandidatov bo prispevala NSi, organi stranke jih bodo potrjevali v ponedeljek.

SLS bo na listi nastopila s 24 kandidati, je pred današnjim potrjevanjem kandidatov na organih stranke za STA povedala predsednica Bregant in dejala, da pričakuje živahno razpravo, a ob koncu "beli dim". Ocenila je, da je bilo v pogovorih kar nekaj izzivov, saj "bi si vsi želeli več", tako po številu kandidatov kot po razdeljenih okrajih. Končna lista bo kompromis, priznava, a je prepričana, da je dosežen dogovor dobra popotnica za skupen nastop in nadaljnje delo.

Ob tem je izpostavila, da je za dobre kandidate potreben trud. Tako upa na razumevanje, zlasti med volivci NSi in SLS, da bo v kakšnem izmed tradicionalnih okrajev SLS kandidat skupne liste iz vrst NSi in obratno. Bregant, ki sicer živi v Ljubljani, bo nastopila v Halozah, v tretjem ptujskem volilnem okraju. Med kandidati SLS bodo na skupni listi med drugim župan Naklega Ivan Meglič, župan Litije Franci Rokavec in župan Sevnice Srečko Ocvirk.

Po najboljšem scenariju si obetajo od dva do štiri poslance

Lotričev Fokus bo na skupno listo prispeval 15 kandidatov, je za STA navedla generalna sekretarka stranke Monika Kirbiš Rojs. Nje in predsednika stranke Lotriča sicer ne bo med njimi, saj naj bi si želela dokončati delo v aktualni sestavi državnega sveta, ki se mu mandat izteče čez dve leti. Bosta pa aktivna v kampanji in kandidatom stranke nudila vso podporo, je zagotovila Kirbiš Rojs. Želijo si, da bi preboj v parlament uspel vsaj kakšnemu njihovemu kandidatu, po nekaterih meritvah pa naj bi si po najboljšem scenariju obetali tudi od dva do štiri poslance.

Njihovi kandidati, ki jih v stranki prav tako potrjujejo danes, bodo zasedli okraje zlasti na Gorenjskem, Štajerskem in v Ljubljani, med njimi so med drugim državni svetnik Marko Staroveški, nekdanji direktor Spirita Tomaž Kostanjevec, podjetnik Marko Kajzer, dirigent Patrik Greblo in sekretar komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance Rok Šimenc.

Po zeleni luči kandidatom vseh treh strank in torej končni podobi skupne kandidatne liste bo sledil podpis sporazuma o sodelovanju, napovedujejo v vseh treh strankah. V SLS so zvečer na omrežju X sporočili, da je glavni odbor stranke že potrdil sporazum o skupnem nastopu z NSi in Fokusom Marka Lotriča na volitvah v DZ. Ob tem so pripisali: »Naj vsak glas šteje za boljšo prihodnost vseh nas. Skupaj zmoremo! Za Slovenijo!«