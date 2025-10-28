Znano, kdaj bo pogreb Aleša iz Novega mesta, ki je umrl nasilne smrti

Družina tragično preminulega Aleša Šutarja iz Novega mesta je na Radiu Sraka objavila podrobnosti zadnjega slovesa.

»Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 49. letu starosti zapustil naš dragi Aleš Šutar iz Novega mesta. Pogrebna svečanost bo v četrtek, 30. oktobra 2025, ob 15. uri na pokopališču Srebrniče. Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči: vsi njegovi.«

Spomnimo

Smrt 48-letnega Aleša Šutarja - Aca iz Novega mesta, ki je umrl nasilne smrti, ko je prišel po sina pred lokal, kjer je bila zabava, močno odmeva po vsej Sloveniji. Javnost v Novem mestu in drugod po državi je šokirana, dogodek je povzročil tudi politični pretres. Odstopila sta dva ministra, premier Robert Golob napoveduje radikalne ukrepe za večjo varnost. Opozicija pa k odstopu poziva celotno vlado.