Znano, kdaj bodo pokopali slovenskega diplomata

Poročali smo že, da je pred dnevi v 90. letu po dolgotrajni bolezni umrl politolog, obramboslovec, profesor, diplomat in politik Anton Bebler.
Leta 1992 je bil imenovan za stalnega predstavnika - veleposlanika pri Evropskem uradu ZN v Ženevi in pri drugih mednarodnih organizacijah s sedežem v Švici. Med drugim je bil predsednik Atlantskega sveta Slovenije, Slovenske izseljenske matice in Slovenskega okteta.
Leta 2002 je kandidiral za predsednika republike. Poročen je bil z nekdanjo novinarko in poslanko Darjo Lavtižar Bebler. Bil je oče dveh sinov.
Zdaj je znano, kdaj ga bodo pospremili na zadnjo pot. Pogreb Antona Beblerja bo ta petek na pokopališču v Kranjski Gori.
