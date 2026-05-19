NOVA VLADA

Znano, kdaj bodo Janšo izglasovali za mandatarja, Stevanović razkril, kaj pričakuje

Seja kolegija predsednika DZ je sklicana za sredo, iz dnevnega reda pa je razvidno, da se bodo dogovorili tudi o sklicu izredne seje DZ, na kateri bodo obravnavali predlog za izvolitev predsednika vlade.
Janez Janša bo očitno četrtič vodil slovensko vlado. FOTO: Matej Družnik Delo

Zoran Stevanović. FOTO: Posnetek Zaslona

STA, M. U.
 19. 5. 2026 | 15:09
 19. 5. 2026 | 15:19
Izredna seja DZ, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri, izhaja iz sklica seje kolegija predsednika DZ Zorana Stevanovića

Seja kolegija predsednika DZ je sklicana za sredo, iz dnevnega reda pa je razvidno, da se bodo dogovorili tudi o sklicu izredne seje DZ, na kateri bodo obravnavali predlog za izvolitev predsednika vlade. Danes vloženo Janševo kandidaturo so poleg poslancev SDS s podpisi podprli tudi v trojčku NSi, SLS in Fokus ter Demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji.

Stevanović pričakuje, da bo Janša na petkovi seji izvoljen

Stevanović je v izjavi za medije v DZ izrazil pričakovanje, da bo glede na podpise pod vloženo kandidaturo Janša v petek izvoljen. »Glede na dejstvo, da so vsi, ki so udeleženi v tej zgodbi, vedno govorili, da bodo podprli tistega, ki bo imel največ glasov, ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo,« je dodal.

Predlog o tehničnem mandatarju? Stevanović o tem menda ni nič vedel

V zvezi s predlogom za tehničnega mandatarja, ki se je kot ena od možnosti omenjal v pogovoru predsednice republike Nataše Pirc Musar s predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom in Janšo prejšnji teden, je Stevanović dejal, da o tem predlogu ne ve nič, da je zanj slišal iz medijev. »Mislim, da je ta prilika nekoliko zamujena, glede na trenutno situacijo tudi ne vidim razloga, da bi se to odvilo na ta način,« je pojasnil.

Na vprašanje, ali to pomeni, da je bolj naklonjen temu, da predsednik vlade postane Janša, je Stevanović odgovoril, da gre za to, da se upošteva večinska volja poslancev v parlamentu.

Stevanović je kot predsednik Resnice pojasnil, da koalicijske pogodbe še niso prejeli, da pa izhodišča, ki so jih videli, smatrajo za zelo dobra. »Gre za občutek, da so prepisana iz našega programa,« je dodal.

Na vprašanje, ali bodo z vladno koalicijo podpisali kak sporazum o sodelovanju, je poudaril, da bodo v Resnici vedno podprli tisto, kar je dobro za Slovenijo. Vsekakor po njegovih besedah pričakujejo, da bo SDS poslala »nek sporazum vsem opozicijskim strankam, tudi nam«. »Potem ko ga bomo preučili, bomo videli tudi, ali ga bomo podpisali,« je dodal.

 

